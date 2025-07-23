Цены на нефть переписали: сколько теперь стоит

На мировых рынках подорожала нефть. Утром 23 июля Фьючерсы марки Brent выросли на 21 цент – до 68,8 доллара за баррель. А американская WTI подорожала на 17 центов – до 65,48 долларов за баррель. В экспертной среде отмечают: причиной этого стала заключение торгового соглашения между США и Японией.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: заключенная сделка дала "сигнал о прогрессе в переговорах о пошлинах".

"Президент США Дональд Трамп сообщил, что США и Япония достигли торгового соглашения, которое включает 15%-ную пошлину на японский импорт в США. Также он отметил, что Япония согласилась инвестировать в США 550 млрд долларов", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: запасы нефти и бензина в самих США снизились. А запасы дизельного топлива выросли – на 3,48 млн баррелей. Что, отмечается, "немного облегчит ситуацию на рынке средних дистиллятов, где наблюдается растущий дефицит".

"Низкие запасы нефти будут влиять на цены. Несмотря на ожидаемый избыток позже в году", – отметили аналитики.

Вместе с тем, подчеркивается, рост цен на рынках сдерживался снижением ожиданий прорыва на саммите ЕС и Китая. Причиной же этого стало нарастание торговой напряжённости между этой страной и США.

"Существенный рост цен на фоне новостей о торговой сделке между США и Японией не ожидается. Поскольку проблемы и задержки в переговорах с ЕС и Китаем продолжат оказывать давление на рынок", – резюмируется в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, из-за нового ценового потолка на нефть Россия может потерять до 30 млрд долларов уже к концу 2025 года. Если санкционный механизм будет реализован в полном объеме, Кремль ежемесячно будет терять миллиарды на каждом барреле.

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