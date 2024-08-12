На украинских АЗС отказались от старых цен: стоимость бензина заметно переписали

С начала августа 2024 года на украинских АЗС заметно подешевел бензин А-95. Так, 1 числа они продавали ресурс в среднем по 56,76 грн/л, а 12-го уже по 56,57 грн/л, т.е., на 19 коп. дешевле.

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Самое заметное же изменение цен, по данным Консалтинговой группы "А-95", произошло 8 августа. Тогда они снизились сразу на 17 коп./л.

При этом последний раз стоимость бензина менялась более чем на 10 коп. 17 июня – тогда был зафиксирован рост на 13 коп. А вот подобное удешевление произошло аж 3 мая, когда цены на ресурс снизилась на 24 коп.

Сколько стоит бензин А-95 на АЗС

В целом же крупные сети продают ресурс по 53,3-60,99 грн/л. Дешевле всего – на АЗС Marshal, 53,3 грн/л. А также:

Авантаж 7 – 53,45 грн/л;

Маркет – 53,49 грн/л;

SUN OIL, Фактор – 53,5 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,34 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Нацбанке ожидают роста стоимости автомобильного топлива, причем уже в ближайшее время. Причина – повышение акцизов. Впрочем, отмечается, из-за эффекта базы сравнения, также обусловленного налоговыми изменениями, "подорожание топлива в ближайшие месяцы существенно замедлится – с 25,5% год к году в июне, до 12% в декабре".

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