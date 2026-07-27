На рынки начал "заходить" украинский виноград: сколько он стоит и как изменилась цена за год

В Украине началась продажа раннего винограда нового урожая. На оптовом рынке "Столичный" в Киеве цены на первые партии в мелкой оптовой продаже колеблются от 150 до 250 грн/кг, тогда как на львовском "Шуваре" он в среднем продается по 180 грн/кг.

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Об этом свидетельствуют публичные данные с этих торговых площадок. Отмечается, что цены в среднем несколько выше, чем в прошлом году.

Каковы цены на виноград на крупнейших рынках

В частности, как сообщили на странице "Столичного" в Facebook, основные объемы фруктов и ягод в настоящее время поступают из Никополя и Одесской области. В частности, богатый ассортимент никопольского винограда предлагается по цене 160-240 грн/кг в зависимости от сорта и качества.

В то же время на сайте "Шувара" указано, что сезон раннего украинского винограда стартовал с отметки 180 грн/кг. Интересно, что в начале прошлогоднего сезона цены складывались несколько иначе: если белый виноград стоил чуть дороже (190 грн/кг), то красный был значительно дешевле – 120 грн/кг.

Цены на другие сезонные фрукты и ягоды

Голубика – цены на крупную ягоду достигли самого низкого уровня в этом сезоне ( 165 грн/кг).

цены на крупную ягоду достигли самого низкого уровня в этом сезоне ( Клубника продается по цене 160–200 грн/кг в зависимости от размера.

продается по цене в зависимости от размера. Остатки урожая черешни распродаются по цене 135–165 грн/кг .

. Крупная слива стоит 50-60 грн/кг , мелкая – от 40 грн/кг .

, мелкая – от . Крупный персик отпускают по 100 грн/кг , нектарин — по 60 грн/кг .

по , по . Абрикосы в среднем продаются по 50 грн/кг.

Также у продавцов постепенно появляется первая местная продукция нового урожая: груши по цене от 50 грн/кг и яблоки по 35 грн/кг.

Также OBOZ.UA сообщал, что в начале июля в Украине стартовала продажа первых местных арбузов из Николаевской и Одесской областей. Пока что арбузы остаются дорогими из-за небольших объемов нового урожая, но в разгар лета цены могут заметно снизиться благодаря массовому поступлению продукции. В частности, за год они подорожали на 20 грн/кг.

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