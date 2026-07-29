На рынке труда Украины зафиксировали парадокс: безработных стало больше, но работать некому

В течение прошлого года уровень безработицы в Украине снизился. В то же время работодатели по-прежнему испытывают острую нехватку квалифицированных работников – из-за дефицита квалифицированных кадров и дисбаланса на рынках труда в регионах.

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Об этом сообщил председатель Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в 2026 году показатель безработицы в Украине снизился с прошлогодних 11,6% до 10,2%. Но в 2027 году он может практически восстановиться – до 11,3%.

В целом, по состоянию на конец июня в Украине было официально зарегистрировано 93,1 тыс. безработных – это на 1,3% меньше, чем в мае, и на 2,2% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Всего в течение первого полугодия статус безработного имели 220,6 тыс. человек (-2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

На что следует обратить внимание: статистика МВФ охватывает только официально зарегистрированных безработных. Поэтому уменьшение количества зарегистрированных безработных не означает их трудоустройство. Статус безработного может быть прекращен в связи с поступлением на обучение, назначением пенсии или по заявлению самого человека.

Ситуация в регионах

В то же время в Украине сохраняется дефицит кадров, хотя в базе Госслужбы занятости насчитывалось 63,2 тыс. вакансий – примерно по две на каждых трех зарегистрированных безработных. Частично это объясняется дефицитом квалифицированных кадров – навыки соискателей не всегда соответствуют требованиям вакансий

Другая причина – кадровый дисбаланс в областях. По сравнению с июнем 2025 года в ряде регионов безработица даже выросла:

Ивано-Франковская (+19,4%);

Тернопольская (+16,2%);

Черновицкая (+12%);

Львовская (+10%);

Волынская (+7,2%) области.

Наиболее заметно число безработных сократилось в Ровенской (-9,1%), Полтавской (-6,9%) и Киевской (-4,6%) областях.

Ключевыми факторами такой разницы являются миграционные перемещения населения, разная структура местной экономики и спрос со стороны регионального бизнеса.

Что делать?

Гетманцев подчеркивает, что для сбалансирования рынка труда государство должно адаптировать госзаказы и программы переобучения к реальным потребностям предприятий. В то же время одного лишь переобучения недостаточно, поскольку для создания новых рабочих мест и стимулирования роста ВВП бизнесу также необходимы:

доступные кредиты;

честная конкуренция;

прозрачные условия найма.

Как уже сообщал OBOZ.UA, работодатели в Украине продолжают активно искать сотрудников, но из-за несоответствия навыков кандидатов потребностям бизнеса за первое полугодие удалось заполнить лишь чуть больше половины из более чем 240 тысяч вакансий. Быстрее всего находят продавцов, водителей и поваров, тогда как на отдельные узкоспециализированные профессии, в частности мойщика летательных аппаратов, техника-метеоролога или машиниста автомотрисы, за полгода не поступило ни одного отклика.

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