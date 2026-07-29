На рынке труда Украины зафиксировали парадокс: безработных стало больше, но работать некому
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В течение прошлого года уровень безработицы в Украине снизился. В то же время работодатели по-прежнему испытывают острую нехватку квалифицированных работников – из-за дефицита квалифицированных кадров и дисбаланса на рынках труда в регионах.
Об этом сообщил председатель Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в 2026 году показатель безработицы в Украине снизился с прошлогодних 11,6% до 10,2%. Но в 2027 году он может практически восстановиться – до 11,3%.
В целом, по состоянию на конец июня в Украине было официально зарегистрировано 93,1 тыс. безработных – это на 1,3% меньше, чем в мае, и на 2,2% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Всего в течение первого полугодия статус безработного имели 220,6 тыс. человек (-2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Ситуация в регионах
В то же время в Украине сохраняется дефицит кадров, хотя в базе Госслужбы занятости насчитывалось 63,2 тыс. вакансий – примерно по две на каждых трех зарегистрированных безработных. Частично это объясняется дефицитом квалифицированных кадров – навыки соискателей не всегда соответствуют требованиям вакансий
Другая причина – кадровый дисбаланс в областях. По сравнению с июнем 2025 года в ряде регионов безработица даже выросла:
- Ивано-Франковская (+19,4%);
- Тернопольская (+16,2%);
- Черновицкая (+12%);
- Львовская (+10%);
- Волынская (+7,2%) области.
Наиболее заметно число безработных сократилось в Ровенской (-9,1%), Полтавской (-6,9%) и Киевской (-4,6%) областях.
Ключевыми факторами такой разницы являются миграционные перемещения населения, разная структура местной экономики и спрос со стороны регионального бизнеса.
Что делать?
Гетманцев подчеркивает, что для сбалансирования рынка труда государство должно адаптировать госзаказы и программы переобучения к реальным потребностям предприятий. В то же время одного лишь переобучения недостаточно, поскольку для создания новых рабочих мест и стимулирования роста ВВП бизнесу также необходимы:
- доступные кредиты;
- честная конкуренция;
- прозрачные условия найма.
Как уже сообщал OBOZ.UA, работодатели в Украине продолжают активно искать сотрудников, но из-за несоответствия навыков кандидатов потребностям бизнеса за первое полугодие удалось заполнить лишь чуть больше половины из более чем 240 тысяч вакансий. Быстрее всего находят продавцов, водителей и поваров, тогда как на отдельные узкоспециализированные профессии, в частности мойщика летательных аппаратов, техника-метеоролога или машиниста автомотрисы, за полгода не поступило ни одного отклика.
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