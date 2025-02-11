На рынке труда сложилась нетипичная ситуация: какие вакансии начали искать украинцы

В Украине начал расти спрос на государственные должности из-за возможности получить бронь от мобилизации, в то время как в строительстве, транспорте и промышленности наблюдается острая нехватка кадров. Дисбаланс между образованием и реальными потребностями рынка труда остается одной из ключевых проблем, которую необходимо решать для стабильности экономики.

Видео дня

Об этом говорится в обзоре Национального института стратегических исследований. Несмотря на общий дефицит кадров, государственная служба остается одной из популярнейших сфер трудоустройства. Конкуренция на государственные должности:

5 претендентов на одно место (23200 соискателей на 4600 вакансий);

(23200 соискателей на 4600 вакансий); также высокий конкурс в сельском хозяйстве, среди топ-менеджеров и IT-специалистов.

Возросший спрос объясняется тем, что государственные чиновники могут получить бронь от мобилизации, что делает такие вакансии привлекательными для мужчин призывного возраста. Несмотря на всеобщую безработицу, дефицит работников остается критическим в промышленности. Больше всего не хватает:

инженеров и технических специалистов (особенно машиностроении, металлургии и оборонной промышленности);

строителей – из-за нехватки рабочей силы тормозится реализация важных инфраструктурных проектов;

– из-за нехватки рабочей силы тормозится реализация важных инфраструктурных проектов; специалистов в области энергетики – особенно электриков, операторов электростанций и инженеров.

Проблема с нехваткой кадров существовала еще до войны, но после полномасштабного вторжения она стала еще острее из-за мобилизации и выезда части специалистов за границу. Одной из наиболее пострадавших отраслей стала транспортная сфера, где традиционно работали мужчины призывного возраста. Худшая ситуация в таких сегментах:

грузовые перевозки;

общественный транспорт – не хватает водителей электротранспорта и автобусов в больших городах.

Эта проблема была актуальна еще до войны, но сейчас она приобрела критические масштабы. Различные профессии имеют разный уровень конкуренции на рынке труда. Вакансии с самой большой конкуренцией:

специалисты агросектора (операторы животноводческих комплексов, земледельцы);

менеджеры и управленцы;

работники сферы торговли и услуг;

учителя общего среднего образования.

Самый большой дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих с инструментом (сварщиков, монтажников, механиков) и врачей общей практики. Дисбаланс между образованием и реальными потребностями рынка труда продолжает расти.

только 27,2% украинцев работают по полученной специальности;

29,5% работают в областях, частично связанных с их образованием;

43,2% – работают совсем не по специальности.

Это свидетельствует о необходимости пересмотра образовательных программ и более тесного сотрудничества между университетами и работодателями. Эксперты отмечают, чтобы стабилизировать рынок труда, необходимы комплексные реформы:

развитие профтехобразования – чтобы выпускники получали реальные навыки для востребованных профессий;

– чтобы выпускники получали реальные навыки для востребованных профессий; государственные программы поддержки бизнеса – чтобы компенсировать дефицит кадров в критических отраслях;

– чтобы компенсировать дефицит кадров в критических отраслях; модернизация трудового законодательства – для гибкого регулирования труда во время войны;

– для гибкого регулирования труда во время войны; расширение возможностей для внутренней миграции – чтобы помочь людям найти работу в регионах со спросом на их навыки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в январе 2025 года самые высокие зарплаты были зафиксированы в таких профессиях: медиабайеры (67 500 грн), водители-международники (55 000 грн) и стоматологи (до 51 900 грн), тогда как медианная зарплата по стране осталась на уровне 2. Наибольший рост доходов наблюдался в топ-менеджменте, строительстве, страховании и сфере красоты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!