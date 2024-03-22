Дело "короля контрабанды" Альперина снова открыто: подробности решения ВАКС

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отменила закрытие дела подсанкционного одесского бизнесмена, "короля контрабанды" Вадима Альперина. Речь идет о масштабных злоупотреблениях на таможне, а также создании преступной организации, которые расследовались с 2019 года. Теперь дело начнут слушать заново – начиная с первой инстанции ВАКС.

Об отмене закрытия дела по коррупции на таможне сообщила Специальная антикоррупционная прокуратура (САП). Имя Альперина в релизе не упоминается, однако, по данным журналиста Олега Новикова, речь идет именно о деле одесского бизнесмена. На это также указывают даты, упомянутые в релизе САП.

"22 марта 2024 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП на решение коллегии судей ВАКС от 12.10.2023 (именно тогда закрыли дело Альперина. – Ред.) о закрытии на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины дела о коррупции на таможне в отношении 6 человек, коррупционные деяния которых в 2016-2017 годах во время растаможки товаров, импортируемых в Украину, нанесли государству ущерб на сумму более 60 млн грн. Заслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции поддержал позицию прокурора САП и направил вышеуказанное дело повторное рассмотрение в ВАКС", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение обжалованию не подлежит. Вместе с тем досудебное расследование в отношении других пяти других участников этой преступной схемы еще продолжается.

"АП ВАКС отменила решение ВАКС о закрытии дела по обвинению одесского бизнесмена Вадима Альперина в создании преступной организации в целях злоупотреблений на таможне, к которой причастны и другие лица. Решение приняла коллегия судей в составе: председательствующий Александр Семенников, судьи Андрей Никифоров и Дмитрий Михайленко", – уточнил Новиков.

Суд закрывал уголовное производство по делу Альперина в октябре 2023 года решением коллегии судей в том же составе: председательствующий Александр Семенников, судьи Андрей Никифоров и Дмитрий Михайленко. Причиной было истечение срока досудебного расследования после сообщения о подозрении.

Напомним, по версии обвинения, Альперин создал и возглавил преступную организацию, которая занималась ввозом в Украину товаров по заниженной таможенной стоимости. Следствие утверждает, что компании из орбиты Альперина импортировали товары по поддельным документам.

В таможенных декларациях при этом указывали заниженную стоимость товаров. После этого таможенники отказывали в этих декларациях из-за ложной стоимости груза и с нарушениями корректировали стоимость товаров, что становилось основанием для отмены таких действий через суд.

В результате товары все же ввозили в Украину по заниженной таможенной стоимости, а компаниям возвращали финансовые гарантии, которые они перечисляли таможенникам для ввоза товара. Эта схема на Киевской и Одесской таможнях стала одной из самых масштабных в Украине и нанесла государству многомилионные убытки.

Альперин также является фигурантом "контрабандного списка" санкций СНБО. Кроме того, 14 апреля 2021 года он был лишен гражданства Украины.

26 ноября 2019 года по делу Альперина задержали заместителя главы Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского вместе с почти десятком человек. 27 ноября того года Альперин сам пришел в НАБУ и также был задержан. Но уже 2 декабря бизнесмен внес 70 млн грн залога и вышел из СИЗО.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2023 года в Украине провели обыски на складах и в офисах компаний, подконтрольных Альперину. По данным правоохранителей, бизнесмен, несмотря на санкции, продолжал координировать уклонение от налогов, отмывание денег и контрабанду в Украине.

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