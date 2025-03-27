На мировых рынках переписали стоимость нефти: что будет с ценами на АЗС в Украине

На мировых рынках снизились цены на нефть. По состоянию на 9:12 по Гринвичу, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,23 доллара за баррель, или на 0,3%, – до 73,56 доллара. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 0,21 доллара за баррель, или на 0,3%, – до 69,44 доллара. Для же Украины это, по словам экспертов, означает растущую вероятность снижения цен на АЗС.

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Об удешевлении нефти сообщает Reuters. Отмечается, что в целом же, ситуация на мировом нефтяном рынке является стабильной – поскольку:

с одной стороны, "рынки оценивали новые пошлины США";

с другой – опасения по поводу глобального предложения "удерживали цены на уровне месячных максимумов".

"Нефть не обратила внимания на падение фондовых рынков 26 марта и укрепилась на фоне введения США пошлин против Венесуэлы, а также снижения запасов ресурса и топлива в США. ... Азиатский банк DBS не ожидает возврата цен на нефть к высоким уровням, наблюдавшимся в начале 2025 года – поскольку неопределенность в политике США и перспектива торговых войн оказывают давление на спрос", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, введение президентом США Дональдом Трампом 25%-ных пошлин на автомобили, произведенные не в Штатах, может "оказаться позитивным для рынка нефти". Ведь вытекающее из этого потенциальное удорожание новых авто "замедлит переход на более новые и экономичные модели".

Чего ожидать Украине

В свою очередь, топливный эксперт Сергей Куюн отмечает: снижение цен на нефть может привести к удешевлению бензина на украинских АЗС. По его словам, потенциал для такого снижения цен в ближайшее время солидный – в течение "максимум нескольких недель" бензин может подешеветь минимум на 1 грн.

При этом эксперт напомнил: в настоящее время на нефтяном рынке уже произошло существенное падение цен – "сейчас цена 70 долларов за баррель, в январе мы видели 82 доллара". Что и привело к удешевлению бензина в Украине.

Так, 26 марта АЗС продавали ресурс в среднем по 55,68 грн/л. Что более чем на 1 грн ниже, чем двумя неделями ранее – 11 марта он стоил средние 56,73 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

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