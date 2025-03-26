АЗС "отменят" текущие цены на бензин: украинцам рассказали, чего ожидать

Украинские АЗС снизили цену на бензин А-95. Так, 26 марта они продают его в среднем по 55,68 грн/л, что на 2 коп. ниже, чем днем ранее. В целом же, за последние полмесяца стоимость ресурса снизилась более чем на 1 грн – 11 марта он стоил средние 56,73 грн/л. При этом в экспертной среде считают, что в ближайшее время удешевление бензина продолжиться.

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Об этом говорится в материале finance.ua. Отмечается: причиной этого является ожидаемое снижение цен на нефть.

"Трамп в своей предвыборной программе подчеркивал, что снижение цен на нефть, а точнее на бензин для американцев, это одна из его основных целей. И это ведь не будет только для Штатов. То есть если цена на нефть снижается, то снижается во всем мире. ... У США есть определенный потенциал для того, чтобы увеличить добычу. Кроме того, мы знаем, что страны ОПЕК (организация стран-экспортеров нефти. – Ред.) в следующем месяце уже должны начать увеличивать добычу. И это все будет давить на цены", – объяснил топливный эксперт Сергей Куюн.

Он подчеркнул: в настоящее время на нефтяном рынке уже произошло существенное падение цен – "сейчас цена 70 долларов за баррель, в январе мы видели 82 доллара". Что и привело к удешевлению бензина в Украине.

"И тенденция на снижение будет продолжаться в ближайшие недели. Сначала оно было едва заметным среди региональных сетей. … Потенциал для дальнейшего снижения в ближайшее время еще есть. Еще минимум на 1 грн в течение максимум нескольких недель", – резюмируется в материале.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 26 марта крупные сети АЗС разливают бензин по 50,7-58,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО, где бензин стоит 58,99 грн/л. Также высокие цены на бензин выставили на заправках:

Neftek, "Рур груп" – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л;

SOCAR – 57,66 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках RLS. Здесь бензин стоит 50,7 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

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