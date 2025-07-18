Украинцы массово выезжают из страны, на границе выстроились очереди: какого пункта пропуска лучше избегать
В Украине наблюдается увеличение пассажиропотока на границе с Польшей, из-за чего в пункте пропуска "Устилуг" в Волынской области возникли очереди. Утром 18 июля наименее загруженными являются п.п. "Рава-Русская" и "Угринов" – именно ими призывают пользоваться украинцев.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ). Отмечается, что с наступлением летнего сезона ситуация на пункте пропуска "Устилуг" усложнилась:
- пассажиропоток на выезд в Польшу вырос на 25-35%;
- очередь из легковых автомобилей 18 июля насчитывает около 100 автомобилей.
Что еще провоцирует пробки на границе Украины и Польши
- Ремонт моста на польской стороне
На пункте пропуска "Зосин" (Польша) продолжается ремонт моста. Это повлекло организацию реверсного движения и замедлило пропуск транспорта.
- Ремонт с украинской стороны
С 21 июля, по предварительной информации, начнутся ремонтные работы и на украинской стороне "Устилуга". Это приведет к частичному ограничению проезда транспорта отдельными полосами движения, что может еще больше ухудшить ситуацию.
Рекомендации для путешествующих
- Планировать маршрут заранее и учитывать возможные задержки.
- Выбирать альтернативные пункты пропуска, такие как "Угринов" или "Рава-Русская".
- По возможности, выезжать с понедельника по четверг, когда пассажиропоток обычно меньше.
Ограничения в других пунктах пропуска
- До 3 сентября на пропускном пункте "Солотвино – Сигету-Мармацией" на границе с Румынией действуют ограничения на пропуск путешественников – как пешеходов, так и автомобилей.
- В "Шегинях" на границе с Польшей украинской стороне продолжается реконструкция: демонтируют старое дорожное покрытие и прокладывают инженерные сети, что также влияет на общую пропускную способность.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем в пунктах пропуска на границе Украины запустили мобильные сканеры. Они позволяют осуществлять осмотр транспортных средств и грузов без их открытия, чтобы эффективнее противодействовать контрабанде и другим нарушениям таможенного законодательства.
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