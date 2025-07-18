Украинцы массово выезжают из страны, на границе выстроились очереди: какого пункта пропуска лучше избегать

В Украине наблюдается увеличение пассажиропотока на границе с Польшей, из-за чего в пункте пропуска "Устилуг" в Волынской области возникли очереди. Утром 18 июля наименее загруженными являются п.п. "Рава-Русская" и "Угринов" – именно ими призывают пользоваться украинцев.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ). Отмечается, что с наступлением летнего сезона ситуация на пункте пропуска "Устилуг" усложнилась:

пассажиропоток на выезд в Польшу вырос на 25-35% ;

; очередь из легковых автомобилей 18 июля насчитывает около 100 автомобилей.

Что еще провоцирует пробки на границе Украины и Польши

Ремонт моста на польской стороне

На пункте пропуска "Зосин" (Польша) продолжается ремонт моста. Это повлекло организацию реверсного движения и замедлило пропуск транспорта.

Ремонт с украинской стороны

С 21 июля, по предварительной информации, начнутся ремонтные работы и на украинской стороне "Устилуга". Это приведет к частичному ограничению проезда транспорта отдельными полосами движения, что может еще больше ухудшить ситуацию.

Рекомендации для путешествующих

Планировать маршрут заранее и учитывать возможные задержки.

и учитывать возможные задержки. Выбирать альтернативные пункты пропуска , такие как "Угринов" или "Рава-Русская" .

, такие как или . По возможности, выезжать с понедельника по четверг, когда пассажиропоток обычно меньше.

Ограничения в других пунктах пропуска

До 3 сентября на пропускном пункте "Солотвино – Сигету-Мармацией" на границе с Румынией действуют ограничения на пропуск путешественников – как пешеходов, так и автомобилей.

на границе с Румынией действуют ограничения на пропуск путешественников – как пешеходов, так и автомобилей. В "Шегинях" на границе с Польшей украинской стороне продолжается реконструкция: демонтируют старое дорожное покрытие и прокладывают инженерные сети, что также влияет на общую пропускную способность.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем в пунктах пропуска на границе Украины запустили мобильные сканеры. Они позволяют осуществлять осмотр транспортных средств и грузов без их открытия, чтобы эффективнее противодействовать контрабанде и другим нарушениям таможенного законодательства.

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