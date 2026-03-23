На грани катастрофы: медиа назвали причину возможного дефицита сжиженного газа в мире

Поставки сжиженного природного газа из Персидского залива могут резко прекратиться в течение ближайших 10 дней, когда несколько последних танкеров из этого региона достигнут пунктов назначения. Странам, которые опирались на эти экспортные маршруты, грозит дефицит СПГ.

Как передает Financial Times, государства, зависимые от импорта для питания своей экономики, будут вынуждены платить заоблачные цены, чтобы конкурировать за получение СПГ от альтернативных поставщиков. Дополнительные варианты – это переход на другие виды топлива или ограничительные меры, направленные на экономию газа.

Многие азиатские страны, бедные нефтью и газом, уже предприняли ряд шагов для избежания дефицита, таких как четырехдневная рабочая неделя.

Ситуация зависит от разблокирования Ормузского пролива, но даже тогда сжиженного газа может не хватать

По состоянию на 22 марта, только один груз СПГ из Персидского залива все еще был в пути в Азию, которая закупает почти 90% производства региона. Еще шесть направлялись к покупателям в Европе.

Катар, который производит 1/5 мирового сжиженного природного газа, был вынужден прекратить экспорт после заблокирования Ираном Ормузского пролива. С тех пор его гигантский завод в Рас-Лаффане понес значительные убытки из-за ударов иранских ракет, что привело к стремительному росту цен на газ в Азии и Европе.

Пока большему количеству судов не позволят проходить через Ормузский пролив, мировые поставки СПГ будут оставаться ограниченными.

Но даже после восстановления судоходства доступного газа на рынке будет меньше, поскольку 17% мощностей Катара будут оставаться неисправными в течение трех-пяти лет из-за обстрела Рас-Лаффан, предупреждал министр энергетики страны Саад аль-Кааби.

"Это означает, что мы будем вынуждены объявлять форс-мажор на срок до пяти лет по некоторым долгосрочным контрактам на СПГ", – уточнил чиновник.

