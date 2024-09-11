Элитный особняк олигарха Фукса и его компании начнут приносить деньги Украине: что решили в АРМА

В Украине ищут управляющих для арестованных активов подсанкционного олигарха Павла Фукса. Среди этих активов – шикарный частный дом с кинотеатром, квартиры и земельные участки в Киевской области, а также акции ряда компаний. С появлением управляющих это имущество начнет приносить прибыль госбюджету Украины.

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Об этом сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА). По состоянию на 11 сентября были объявлены конкурсы на отбор оценщиков и управляющих для арестованных активов Фукса.

Речь идет об имуществе, которое было арестовано по решению Галицкого районного суда Львова и передано в управление АРМА. В частности, это:

элитный жилой дом и шесть земельных участков на берегу Днепра в пгт Козин Обуховского района Киевской области;

на берегу Днепра в пгт Козин Обуховского района Киевской области; корпоративные права компаний, принадлежащих Фуксу: ООО "КУА "Эф Си Ай Партнерс" (100%), АО "ЗНИКИФ "Киевский" (100%) и "Интерстрой Групп" (62%).

Особое внимание уделяется именно недвижимости. Согласно сообщению АРМА, в частном доме находится дорогая мебель и бытовая техника.

Также в особняке обустроен кинотеатр. Есть тренажерный зал и массажный салон.

Земельные участки, которые хотят передать управителям, находятся на берегу Днепра среди элитной частной застройки. Они, по данным АРМА, могут использоваться для различных задач: от ведения сельского хозяйства и садоводства до строительства.

Участвовать в конкурсах по отбору оценщика и управителя активами могут любые желающие, кроме представителей страны-агрессора, добавили в АРМА. "После проведения независимой оценки по каждому из этих активов и избранию управляющих это имущество начнет работать на благо государства, принося значительные средства в Государственный бюджет Украины", – отметили в АРМА.

Напомним, против Павла Фукса в июне 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции, которые предусматривают блокировку активов. В СНБО выяснили, что он причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине. По словам секретаря СНБО, санкции на Фукса применены в связи с компанией "Голден деррик".

Как сообщал OBOZ.UA, также СБУ уличила Фукса в масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями и систематическом уклонении от уплаты налогов. Установлено, что с 2018 года он незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн.

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