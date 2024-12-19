На АЗС украинцам вместо бензина заливали фальсификат: где продавали "бодягу"

В Черновицкой области прекратили продажу поддельного бензина сразу на 11 АЗС. Фигуранты примешивали к топливу марки А-95 газовый конденсат и специальные присадки – такая смесь позволяла искусственно увеличить объем бензина, не влияя на его стоимость.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили: преступная группа, действуя в сговоре со должностными лицами предприятий сферы торговли нефтепродуктами, наладила схему сбыта некачественных горюче-смазочных материалов на территории сразу ряда областей. В частности:

Черновицкой;

Ивано-Франковской;

Хмельницкой.

"Детективы Теруправления провели обыски на автозаправочных станциях и изъяли более 100 тонн некачественных горюче-смазочных материалов, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, компьютерную технику, мобильные телефоны и наличные деньги. Всего в рамках уголовного производства изъято более 240 тонн контрафакта стоимостью 17,5 млн грн", – говорится в сообщении.

Что может случиться с автомобилем, если заправлять его фальсификатом

В целом же некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

В то же время октановое число могут и искусственно завышать – что также негативно влияет на двигатель. В частности добавляют:

спирты и эфиры. Что при высокой их концентрации в топливе – около 10% – приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образованию воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т.п.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, Нацбанк ожидает роста стоимости автомобильного топлива – ближе к концу 2024 года. Там прогнозируют, что подорожание бензина, дизеля и автогаза ускорится до 9% год к году по сравнению с 2023 годом – в то время как в сентябре этот показатель составлял 6%. Причиной ожидаемого роста цен называется исчерпание запасов топлива на АЗС.

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