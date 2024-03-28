На АЗС украинцам вместо бензина заливали "бодягу": где торговали поддельным топливом

В Киеве и пригороде действовала сеть нелегальных АЗС, на которых торговали контрафактным топливом. В частности, бензином А-95 и дизелем.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:

всего в сеть входило 8 заправок;

ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет 9 млн грн.

"АЗС работали без кассовых аппаратов, не имели никаких разрешительных документов и сертификатов качества топлива. В ходе санкционированных обысков на 8 заправках детективы изъяли около 15 000 литров контрафактного горючего, в том числе дизельного горючего и бензина марки А-95, а также модульные станции для заправки автомобилей", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование проводится по ч.1 ст. 204 Уголовного Кодекса. Фигурантам грозит штраф, размером от 85 000 до 170 000 грн с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленного топлива.

Не первый случай в Киеве

Ранее же БЭБ разоблачило производство контрафактного топлива на одной из АЗС в том же Киева. Подделывали злоумышленники дизтопливо, а также бензин марок А-95 та А-92.

По результатам обыска изъято около 7 тонн контрафактного топлива. Примерная стоимость изъятого составляет полмиллиона гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине дорожает топливо. В частности, 27 марта бензин А-95 стоил в среднем 53,47 грн/л – на 12 коп. дороже, чем днем ранее. А дизель – 53,82 грн/л, на 11 коп. дороже.

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