Украинцам вместо бензина и дизеля заливали "бодягу": где продавали фальсификат

На одной из АЗС в Киеве производили контрафактное топливо и продавали его водителям. Подделывали злоумышленники дизтопливо, а также бензин марок А-95 та А-92.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:

по результатам обыска изъято около 7 тонн контрафактного топлива;

примерная стоимость изъятого составляет полмиллиона гривен.

"Детективы Бюро разоблачили лиц, продававших незаконно изготовленное топливо на одной из столичных АЗС. Сотрудники Бюро зафиксировали отсутствие на автозаправке сертификатов качества топлива и документов о его происхождении. Кроме того, зафиксировано отсутствие кассовых аппаратов", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование проводится по ч.1 ст. 204 Уголовного Кодекса. Фигурантам грозит штраф, размером от 85 000 до 170 000 грн с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленного топлива.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине дорожает топливо. К примеру, в конце прошлой недели стоимость бензина А-95 превысила 53 грн/л. Причину же эксперты видят в росте цен на нефть на мировых рынках, а также, в частности, в ослаблении гривни, которое приводит к подорожанию импортных товаров.

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