На АЗС стремительно выросли цены: украинцам рассказали, будет ли литр бензина стоить 100 грн и выше

За выходные на украинских АЗС существенно подорожал бензин А-95. Так, в понедельник 14 сентября они продают его в среднем по 85,01 грн/л, что сразу на 1,05 грн выше, чем было в пятницу 11 числа. В то же время, в экспертной среде ожидают, что в ближайшее время стоимость бензина продолжит увеличиваться – однако до 100 грн/л, отмечается, все же, не дотянет.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы объясняют: вырасти же цены могут из-за угроза блокирования йеменскими хуситами Баб-эль-Мандебского пролива. Что поставит под удар 7% мировой поставки нефти.

"Рынок ожидает дальнейшего роста цен на топливо... Однако сети не спешат пересечь психологическую отметку в 100 грн/л. Поскольку боятся негативной реакции со стороны правительства, ведь население совсем не готово к таким ценам", – рассказали авторы материала.

В то же время, признали они, полностью исключать вариант подорожания бензина до 100 грн и выше, все же, не стоит. Однако если это и произойдет, то только, если участники рынка смогут доказать необходимость такого шага правительству. До того же "рост цен на бензин остановится в пределах 90-93 грн/л".

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", которые есть в распоряжении OBOZ.UA, в настоящее время крупные сети продают бензин по цене 79,99-88,9 грн/л. В частности:

Самые высокие цены установлены на заправках Grand Petrol, SOCAR.

Самые низкие цены – на АЗС "Свои".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Россия все чаще атакует украинские автозаправочные станции, но вряд ли сможет критически повлиять на обеспечение страны топливом. В Украине работает очень разветвленная сеть АЗС – всего около 5 тысяч. Поэтому удары по гражданским заправкам имеют прежде всего террористический характер и призваны запугать население.

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