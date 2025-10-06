На авторынке Украины сложилась аномальная ситуация: сколько стоит самая популярная модель

Автомобили с электрическим двигателем впервые стали самым популярным типом новых авто, которые купили в Украине. В сентябре на такие приходилось каждое третье. Самой популярной моделью оказался Volkswagen ID UNYX – цена на такую стартует от $22,8 тыс.

Видео дня

Об этом сообщили в Укравтопроме, где отметили, что в прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили около 47% рынка новых легковушек. Это год показатель упал на 16 процентных пунктов – в сентябре-2024 он составлял почти 63%.

Особенностью стало то, что полностью электрические модели впервые заняли первое место по популярности в Украине. На такие авто пришлась треть сентябрьских продаж новых авто против 15,3% в прошлом году. Также украинцы покупали:

авто с бензиновыми двигателями – 31,2% (36,8% в 2024-м);

гибриды – 20,3% против 21,5% в прошлом году;

дизельные авто – доля за год уменьшилась с 26% до 15,3%;

автомобили с ГБО – так же менее 1% продаж новых авто.

Самые популярные модели

Электрокары – Volkswagen ID Unyx. Купить такую можно за $22,8 тыс., или более 941,8 тыс. грн.

Бензиновые авто – Hyundai Tucson.

Гибридные – Toyota RAV-4.

Дизельные – Renault Duster.

Авто с ГБО – Hyundai Tucson.

Установлен новый рекорд

По данным Института исследований авторынка, в сентябре суммарный объем сегмента легковых электромобилей в Украине составил рекордные 12,1 тыс. Это на 5,9% больше, чем было в августе, и на 89,2% больше относительно сентября-2024. Аналитики называют следующие основные драйверы рынка:

подорожание топлива на АЗС;

общая тенденция роста интереса к электромобилям;

приближение растаможки с НДС, которое зафиксировано в законодательстве на 1 января 2026 года.

Причем доля новых электрокаров в этой группе составляет 17,2%. В количественном измерении это 2088 единиц, что стало рекордом для впервые зарегистрированных новых электромобилей.

Кроме того, импортированных электромобилей с пробегом было 53,4% (6473 шт), а внутренних перепродаж машин группы BEV – 29,3% (3552 шт). Всего по состоянию на конец сентября в Украине автопарк частных легковых электрокаров составляет 193,5 тыс. единиц.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы существенно нарастили покупку новых легковых автомобилей. В сентябре таких авто было куплено более 6,8 тыс. штук. По сравнению с сентябрем 2024 года, прирост составил сразу 20%. А по сравнению с августом-2025 – 1%. Самой популярной моделью же стала BYD – таких было приобретено 989 штук. Цена же на такие машины стартует от 19 800 долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!