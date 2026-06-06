На 20-летнего участника талант-шоу переписали более 200 компаний: он еще недавно жил в хостеле

Певец и участник "Невероятные дуэты" на Новом канале и "Мультитрек People" на YouTube 20-летний Давид Степанян – юридический владелец более 200 компаний. Речь идет о "проблемных активах". Часть из этих фирм прекратила реальную деятельность, некоторые – фигурируют в уголовных производствах.

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Вероятно, парня используют в качестве фиктивного владельца. Как выяснило издание "Телеграф", на Степаняна оформлены компании по всей стране. Больше всего – в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Запорожье. Однако имеются и активы в Луцке, Николаеве, Херсоне и Ужгороде.

Недавно он начал продвигать новый альбом под названием "Secret's Side" ("Тайная сторона"). Этот релиз он позиционировал как новый старт в карьере, отмечая, что альбом был написан в сложных условиях во время проживания в хостеле.

В своих соцсетях Давид заявлял, что он "obsessed" (одержимый) собственным брендом и "attention whore" (человек, жаждущий внимания). Артист утверждал, что часто проверяет информацию о себе в Интернете, чтобы не выплыло ничего "интересного", и что "на самом деле о самом мне Интернет да и ничего не знает". При этом много информации о Степаняне есть в реестре юридических лиц.

На него оформили:

конец 2025 года – начало активности. В декабре на Степаняна переписывают первые компании, среди которых "Ди-ай-джи-форм", "Интерактив-ЛТ", "Стенян" и "Агстил-Трейд";

январь-февраль 2026 года – наращивание портфеля. В этот период артист становится владельцем торгового гиганта из Харькова – ООО "Альтеркомп" и компании "Пропосториз 2026", которая ранее входила в "Холдинг эмоций "!Fest";

март 2026 года – регистрационный рекорд. Только за один день 10 марта на Давида оформили 13 различных компаний, включая "Дентал Продакт", "Бродостар", "Акронис Туллз" и "Ивентс-Л". 13 марта он получает контроль над ООО "Лисбоа Тревел" (группа Helen Marlen);

апрель-май 2026 года – продолжение массовых регистраций. Например, 21 апреля на него записывают еще 9 предприятий (ООО "Колос Трейд", "Милуоки Прайм" и т.д.) Из более двух сотен фирм, где Степанян является учредителем, руководителем или бенефициаром, наибольший блок, включающий упомянутые "Альтеркомп" и "Лисбоа Тревел", занимаются торговлей или посредничеством. Кроме того, артист владеет и фирмами из сферы строительства и недвижимости (ЖСК "Уют-Жилсервис", ЖСК "Боздош 2025", ООО "Код Солюшн" и т.д.), энергетики и ресурсов (ООО "Солар Икс", "Коди Грин Энерджи", ОП "Захидуглеобеспечение"), сельского хозяйства и табака (ООО "Поля Волыни", "Агро-Ферм", "Дурман Табако", "Охотничье хозяйство Зверей"), транспорта и логистики (ООО "Левин Транс Групп", "СВМ Логистик" и т.д.).

Как ранее писал OBOZ.UA, компания, которая выиграла у Сервисного центра МВД тендеры на сотни миллионов гривен, теперь официально принадлежит жителю небольшого городка в Узбекистане. Новый владелец известной в узких кругах компании "Автомотознак", вероятно, – "лось-иностранец" (подставные лица-иностранцы, которые оформляют на себя в Украине проблемные активы). Сразу после переоформления на иностранца фирма получила космические штрафы от АМКУ за сговор при проведении торгов.

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