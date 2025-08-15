Беднейшие киргизы и узбеки получили более девяти тысяч компаний в Украине: зачем на них переписали активы нардепы и известные предприниматели

"Лоси-иностранцы" (подставные лица, оформившие на себя от 30 компаний) официально владеют более девятью тысячами компаний в Украине. На них переписали проблемные компании тысячи предпринимателей, среди которых действующие и бывшие нардепы, чиновники, главы городов, известные предприниматели. Чаще всего компанию переписывают на иностранца для того, чтобы спутать следы и "похоронить" фирму без налоговой проверки. Однако иногда таким образом от обысков и выемки документов пытаются защитить бывших владельцев.

OBOZ.UA получил перечень "лосей-иностранцев" и исследовал имена их клиентов. В первой публикации рассказываем о том, как работает схема и кто на этом зарабатывает.

Самое важное из текста:

"Лосеводы" – опытные юристы, которые договариваются с иностранцами и переоформляют на них проблемные украинские компании. Чаще всего это граждане Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана;

на некоторых иностранцев уже оформили более ста компаний. Рекорд – 249 компаний на одном "лосе"

среди клиентов "лосеводов" удалось найти нардепа от "Слуги народа", несколько бывших нардепов, известных предпринимателей и крупные украинские корпорации;

бывший секретарь Черновицкого горсовета, который переписал две свои компании на "лося", рассказал OBOZ.UA, как он это сделал;

несколько юристов, которые пользуются услугами "лосеводов", назвали OBOZ.UA стоимость услуг. По нашим подсчетам, "лоси", на которых оформили более 30 компаний, разово заработали от 6 тыс. долларов.

Выбирали между "лосем-иностранцем" и украинцем с наркоманией: что говорят юристы о схеме

Освободиться от долга компании, защититься от обысков, "избавиться" от проблемной компании без налоговой проверки – все это можно организовать за 1,5-3 тыс. долларов. Корпоративные юристы обменяются между собой номерами " лосеводов ", которые за относительно небольшую плату привезут "лося" к нотариусу и оформят на него (или на нее) любой проблемный актив. А со сменой собственника можно избавиться и от целой кучи проблем.

Компания меняет директора, главного бухгалтера, юридический адрес и собственника. Конечно, бывшие владельцы от юридической ответственности за свои действия при управлении компанией не освобождаются, но провести выемку документов, обыски в такой компании очень сложно.

"Юридический адрес изменился, документы не передали, а новый владелец (он же директор) – уехал домой, в Таджикистан", – рассказывает OBOZ.UA одна из осведомленных юристов.

"Лось" за свои паспортные данные и подпись в документах в лучшем случае получит $200-300 (за каждую компанию), тогда как "лосевод" может зарабатывать десятки или даже сотни тысяч долларов в месяц. Хороший "лосевод" имеет собственную юридическую практику и может предоставить целый спектр полулегальных (или вовсе нелегальных) услуг.

Легче и дешевле переоформить фирму на украинца. Но здесь больше рисков – если к компании возникнут вопросы у правоохранителей, такой "лось" быстро "сдаст" организатора схемы, поэтому нужно несколько посредников. Чаще всего украинские "лоси" – люди с наркотической зависимостью, рассказывает OBOZ.UA на условиях анонимности один из юристов крупной компании.

"У меня в практике был случай, когда решили сэкономить и вместо иностранца переоформили ОООку на украинца. Это был просто наркоман какой-то. Так он нам срывал сделку, уже в процессе начал требовать большую сумму", – жалуется юрист. Если за гражданина Кыргызстана "лосеводу" надо заплатить до $3 тыс., то за документы украинца, оказавшегося в сложных жизненных обстоятельствах, возьмут всего $1-1,2 тыс.

Оформить сделку с "лосем" может любой нотариус (но лучше, когда это делает "дружественный" профессионал). "Ну это все законно, вы проходите на сделку с гражданином Узбекистана, например, он все понимает, имеет при себе все документы. Любой нотариус без проблем оформит сделку", – рассказывает юрист.

OBOZ.UA удалось верифицировать перечень "лосей". Вот некоторые из них

По нашей просьбе аналитики YouControl собрали перечень иностранных граждан, которые зарегистрированы за рубежом (то есть постоянно в Украине не проживают) и на которых оформлено не менее 30 компаний. Здесь важно отметить, что в этот перечень попали далеко не все "лоси". Если ценник умножить в два-три раза, то можно получить "лося", на которого будет оформлено всего 2-3 украинские компании, а не 30-40. Кроме того, во многих случаях на одного человека оформляют от 10 до 30 компаний (такие в подготовленный перечень не попали).

Также иногда ООО оформляют на подконтрольные компании, тогда как "лося" используют в качестве руководителя (по закону в компании обязательно должен быть директор, который несет юридическую ответственность за действия предприятия).

Итак, 168 иностранцев, это в первую очередь жители Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана, оформили на себя 9412 компаний в Украине.

"Лось"-рекордсмен – Кларисс Джульетт Мишель (зарегистрирована на Сейшельских Островах). На нее оформлено 249 компаний. Юристы, которые оформляли на женщину украинские ООО, часто использовали в названиях ее имя. Поэтому в Украине есть десятки компаний, названия которых содержат слово "Кларикс". Например, "Кларикс Босс", "Кларикс Энер", "Кларикс Аверс", "Кларикс ТРС". Некоторые из оформленных на Кларисс Джульетт Мишель настолько нагло принимали участие в схемах, что даже попали под санкции СНБО – речь идет о "Кларикс АВ".

"Кларикс АВ" ранее называлась "Авентус-Оптторг". Чтобы избавиться от компании, ее переоформили на Джульетт и изменили название. OBOZ.UA исследовал десятки компаний, официальными владельцами которых стала Кларисс Джульетт Мишель. Значительная часть из них фигурировала в уголовных делах по отмыванию средств, уклонению от уплаты налогов и т.д.

С именем Джульетт связан и бывший секретарь Черновицкого городского совета, который долгое время был исполняющим обязанности городского головы, Виталий Михайлишин. В апреле 2023-го он переоформил на "лося"-рекордсменку свою компанию "Гласко Трейдинг" (новое название – "Кларикс НВ 23"), а в мае 2023-го – "Гомель Стекло" (новое название – "Кларикс Стекло"). В комментарии OBOZ.UA политик заявил, что еще в 2019-м перестал заниматься бизнесом и пытался продать компании. Затем к нему обратились юристы, которые и предложили "купить" ООО якобы для продолжения деятельности. Вместе с этим Михайлишин отрицал, что платил юристам за переоформление фирм.

"Юристы подошли, сказали, что они готовы дальше заниматься. Это все...Ко мне не подходили никакие иностранцы, ко мне подходили юристы, которые хотели продолжать заниматься дальше стеклом и дальше продолжать платить налоги. Да. Все. Все, что меня интересовало, чтобы люди занимались и все. Люди пришли, я переоформил, вышел из этого общества, они зашли и себе продолжали заниматься", – объяснил бывший и.о. городского головы.

Кстати, если за каждую компанию Джульетт получала минимальную цену в $200, на 249 компаниях она могла бы заработать $49 800.

Среди клиентов "лосеводов" можно встретить известные имена

Вскоре мы напишем об известных украинцах, которые пользовались услугами "лосей-иностранцев". Среди них – целый ряд народных депутатов (и действующих, и бывших). Например, 55 компаний оформили на учительницу из Кыргызстана Аширалиеву Алимкан (живет в селе Биринчи-Май). Сейчас ей принадлежит компания "Ротор Украина", а по состоянию на 2016-й владельцем этой компании был "слуга народа" Игорь Копытин.

Алимкан "везет" на компании парламентариев. Компания "Медиа Строй" бывшего нардепа Вадима Рабиновича в 2025-м сменила название на "Ан Милс", а владельцем стала Алимкан Аширалиева. А "ЭНЕРГИЯ-ЮГ" бывшего нардепа-предателя от ОПЗЖ Олега Волошина переименовали в "Илимкуч" и оформили на Аширалиеву Алимкан в январе 2025-го.

СЕО эксклюзивного дистрибьютора Pierre Cardin и Tom Tailor, который также запускал бутик Baldessarini в Украине, Дмитрий Снежко имеет особую экспертизу в вопросах "лосей-иностранцев". Компанию "Менс Стайл" в прошлом году он оформил на гражданина Узбекистана Туйчиева Хушнидбека Абдиманобовича (на него оформлено 58 компаний, среди которых есть и те, на которые наложены санкции СНБО). Кроме того, Дмитрий Снежко переоформил:

"Стрит Экспресс Компани" на жительницу Узбекистана Адбурахманову Файзуллу (на нее оформлено 35 украинских компаний)

компанию "Диейч Юкрейн" на жителя Узбекистана Караева Камола (на него оформлено 35 украинских компаний).

Мы обратились с просьбой о комментарии к господину Дмитрию. Продавец элитной одежды наше сообщение прочитал, однако ничего не ответил. Кстати, в реестре судебных решений есть постановление суда, в котором упоминается название всех трех компаний. В этом постановлении говорится о том, что "товар под брендом "Pierre Cardin", "Eduard DRESSLER", "Tom Tailor" завозится контрабандным путем вне таможенного контроля или по документам как "секонд-хенд" через ОО "Фонд социальной помощи" (цитата из материалов дела 761/20574/20). Один из основателей ОО "Фонд социальной помощи" – Дмитрий Снежко.

Некоторые "лоси-иностранцы", если верить официальным реестрам – едва ли не самые влиятельные коррупционеры и контрабандисты в Украине. Например, гражданину Казахстана Садыкову Даулету принадлежит компания "Оптигаз Логистик". В материалах дела №953/17529/19 говорится о том, что эту компанию использовали для приобретения с целью сбыта нефтепродуктов из Российской Федерации в 2019-2020 годах.

В компании "Техно-Инвест" владеет 79,3%, тогда как бывший нардеп, которого НАБУ подозревает в коррупции Николай Мартыненко в этой же компании имеет всего 17,23%. Всего на Садыкова оформлено 94 компании по всей территории Украины.

OBOZ.UA выявил связь "лосей-иностранцев" с крупнейшими украинскими корпорациями. Мы исследовали десятки схем, после которых фирмы переоформлялись на подставных лиц. Серию материалов о том, кто и зачем пользуется услугами "лосеводов", читайте в следующих публикациях.

Если вы знаете больше, пишите нам на почту [email protected].