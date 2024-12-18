"Мы уже продали достаточно": разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2 заявил, что игра окупилась и приносит прибыль

Игра Stalker 2 "Сердце Чернобыля" украинского разработчика GSC Game World уже добилась коммерческого успеха и начала приносить прибыль. Впрочем, конкретные цифры компания не раскрывает.

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Об этом сообщил владелец студии Максим Криппа в интервью Forbes. По его словам, несмотря на значительный бюджет игры, составлявший "десятки миллионов долларов", она уже окупилась. Криппа также подчеркнул, что разработка с 2020 года финансировалась исключительно за счет собственных средств компании.

"Мы уже продали достаточно, чтобы вывести проект в прибыль. Перед релизом команда работала около 24/7. Она жила этим проектом, в особенности на фоне войны. Хотелось подарить стране надежду и гордость, показать всем, что украинцы могут делать проекты столь высокого уровня", – поделился Криппа.

Он рассказал, что за первые 36 часов с момента релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl продалась тиражом более 1 млн копий. Хотя Криппа не раскрыл точных финансовых показателей, он подтвердил, что речь идет о "десятках миллионов долларов".

В настоящее время, по его словам, над проектом работают около 470 человек, из которых 270 находятся в Украине. Для сравнения, в 2020 году команда состояла из 65 человек. "Релиз Stalker 2 стал не только коммерческим успехом, но и большим культурным достижением. Игра стала символом украинского творчества и устойчивости", – отметил Криппа.

Напомним, по состоянию на 27 ноября 2024 года, через неделю после релиза, игра Stalker 2: Heart of Chornobyl разошлась тиражом более 1,5 млн копий. По данным Video Game Insight, Украина тогда заняла второе место по количеству приобретенных копий, уступая США. В первую четверку также вошли Германия и Китай. Аналитики портала считают, что только за первую неделю валовый доход от продаж составил 70,9 млн долл.

За месяц до релиза игры, который состоялся 20 ноября, более 400 тысяч игроков добавили Stalker 2 в список ожидаемых игр. А после выхода игры максимальное количество одновременных игроков превысило 121 тыс. Через день послу выхода игра возглавила рейтинги продаж в Steam и даже заняла первенство среди платных проектов, став второй в общем списке после Counter-Strike 2.

Криппа также заявил, что хотел бы, чтобы украинская игра получила сериал от Netflix, и "определенные переговоры" по этому поводу уже ведутся. Впрочем, окончательно вопрос еще не решен.

Как сообщал OBOZ.UA, после релиза игры интернет-издание Eurogamer заявило, что в Stalker 2: Heart of Chornobyl якобы обнаружили "проявления национализма". Автор статьи Брендан Колдуэлл выдал, что пришел к такому умозаключению из-за цветов флага на коробке спичек.

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