Мучительное эхо санкций для россиян: ключевой банк в Китае прекратил расчеты с РФ

Китайский банк Heihe Rural Commercial Bank, попав под санкции Евросоюза (ЕС), прекратил обработку платежей из России. Он оставался одним из последних финучреждений КНР, которые открывали корреспондентские счета российским неподсанкционным кредитным организациям.

Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на источники в российских банках и компаниях. В самом банке подтвердили, что прекратили расчеты с Россией, но связали это с "настройкой внутренней инфраструктуры".

Совет ЕС ввел санкции против Heihe 19 июля – из-за способствования в обходе действующих ограничений (банк предоставлял россиянам услуги, связанные с криптоактивами). С 9 августа европейским лицам запрещены любые операции с банком.

Также эксперты утверждают, что приостанавливать работу с российскими банками Heihe начал с 11 августа, а с прошлой недели (с 25 августа) банк вообще перестал принимать деньги. Пауза в две недели до полного прекращения работы могла быть связана с согласованиями внутри кредитной организации и с Народным банком Китая. В Heihe заминку объясняют "настройкой внутренней инфраструктуры".

В финтех-среде утверждают, что другие китайские банки отказываются принимать деньги из Heihe после его попадания в санкционный список ЕС. В банке пока не знают, что с этим делать, и поэтому не принимают платежи из России.

Heihe – некрупный сельский банк в Китае, однако он играет немаловажную роль для российских предпринимателей. Его популярность объясняется тем, что:

это один из последних китайских банков, готовых открывать корреспондентские счета российским неподсанкционным кредитным организациям;

Heihe стал обрабатывать транзакции российского малого и среднего бизнеса, когда более крупные банки перестали проводить платежи из России;

система расчетов с Китаем фрагментирована: значимую долю занимают платежные агенты, а крупный бизнес полагается на централизованную систему взаимозачетов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз разрабатывает 19-й пакет санкций против России, и вскоре ограничения будут официально представлены. Кроме того, Европа продвигается в вопросе использования замороженных суверенных российских активов для обороны и восстановления Украины.

