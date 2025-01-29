'Можно ожидать в мае-июне': эксперт сказал, к какой цифре должна упасть цена на нефть, чтобы это отразилось на России

Для того чтобы снижение мировых цен на нефть сказалось на реальных доходах России, цена за баррель должна опуститься до 45-50 долларов. К примеру, сейчас цена нефти марки Brent, используемой многими нефтеперерабатывающими заводами, стоит около 77 долларов.

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Об этом в интервью OBOZ.UA сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По мнению эксперта, первые серьезные признаки реального снижения цен могут начаться в мае-июне 2025 года.

"По моему мнению, первые серьезные признаки реального снижения цен, не спекулятивного, в моменте, а реального и долгосрочного, могут начаться с мая-июня месяца этого года. Для того чтобы цены действительно снизились до каких-то уровней, которые мы хотели бы увидеть, это еще не менее полугода займет совершенно точно. Если мировой рынок будет на уровне 45-50 долларов за баррель, то нефть россиян будет ниже уровня себестоимости", – сказал Харченко.

Это будет означать, что находящаяся под санкциями Россия точно будет работать себе в убыток. То есть россияне не смогут продавать нефть и на этом еще и зарабатывать.

"Скорее, наоборот. Безусловно, это сильно отразится на войне, потому что у них просто не будет источников финансирования для агрессивного продолжения войны", – отметил эксперт.

В то же время для того чтобы это произошло, должно сойтись много факторов. Без увеличения добычи нефти добиться снижения цен не удастся, здесь основополагающей будет позиция Саудовской Аравии.

"Считаю, что предыдущая администрация США полностью проводила работу на этом направлении, потому что она в значительной степени зависит от работы Саудовской Аравии как лидера ОПЕК+ и как основного потенциального участника процесса увеличения добычи нефти. Без увеличения добычи добиться снижения цен не удастся. Ключевым параметром здесь является позиция саудитов. Но для того, чтобы добиться тех результатов, о которых говорит президент Трамп, этот план должен быть более агрессивен. Насколько я знаю, сейчас администрация ставит дипломатическим службам США задачу отработать это направление и добиться согласования увеличения добычи", – сказал Харченко.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК снизить мировые цены на нефть, заявив об этом, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его мнению, именно это поможет быстрее завершить войну России против Украины.

Вскоре появилась реакция Саудовской Аравии – министр экономики Фейсал аль-Ибрагим ответил, что Эр-Рияд сосредоточен на долгосрочной стабильности нефтяного рынка. "Позиция нашей страны, позиция ОПЕК направлена на долгосрочную стабильность рынка, чтобы гарантировать достаточное предложение для растущего спроса, в частности, со стороны США".

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