"Можно окончательно и надолго расслабиться": что будет с курсом доллара в Украине

В Украине курс доллара в большинстве обменников финкомпаний и работающих по выходным отделениям банков будет находиться в пределах коридора: прием от 40,60 до 41,30 гривен и продажа от 41,35 до 41,65 гривен. А курс евро владельцы обменников 17-18 августа выставят в рамках: прием от 44,50 до 45,40 грн. и продажа от 45,50 до 45,85 грн.

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Об этом говорится в публикации Минфина. Евровалюта останется главным инструментом для спекулятивного заработка в эти выходные. "Потенциальные покупатели валюты смогут окончательно и надолго расслабиться. Слишком многие факторы сейчас работают против гривны и условное снижение напряжения на валютном рынке последних дней будет очень недолгим", – говорится в публикации.

В этой ситуации в субботу и воскресенье большинство обменников продолжат работать со средним размером спреда между покупкой и продажей валюты в пределах 20-25 копеек по доллару и 20-35 копеек за евро. В среду 14 августа котировки продаж американской валюты на торгах точечно пробивали уровень 41,40 гривен и выше. Но еще сильнее рос евро, достигая на торгах отметки даже 45,56 гривен.

На столь стремительное подорожание евровалюты в Украине повлияла синергия двух факторов: рост евро по отношению к доллару значительно выше психологического уровня в 1,10 доллара к середине недели. Параллельно с этим – рост доллара по отношению к гривне на отечественном межбанке. В результате – взлет курса евро к историческим максимумам.

В ответ на такое поведение межбанка росли котировки и на наличном рынке, где в этот период доллар часть банков продавали по 41,70 гривен, а евро даже достигало и 46 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, по официальным данным, в июле на банковских счетах украинцев заметно уменьшилось гривневых средств, хотя в самих банках средств стало больше. Деньги населения ушли на отпуска, генераторы, иностранную валюту и ОВГЗ.

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