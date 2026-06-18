В стране ЕС переписали правила выплат украинцам: кто сможет получить деньги

В Италии существенно изменили правила назначения пособий на детей (Assegno Unico). После отмены требования касательно оседлости – двух лет непрерывного проживания в Италии – программа стала значительно доступнее, в том числе и для украинцев.

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Теперь подавать заявку на выплату можно уже с первого месяца проживания. Как сообщила эксперт по вопросам иммиграционного сопровождения в Италии Александра Калапач (@oleksandra.kalapach), соответствующее решение принял Национальный институт социального обеспечения (INPS).

"Отныне упрощена процедура получения Assegno Unico (universale, originali – в зависимости от того, на какое вы подаете заявку), так как INPS исключил из обязательных реквизитов требование о двух годах проживания. Эти два года проживания мешали многим семьям подать заявку на это пособие на детей… Сейчас два года проживания не требуются, поэтому вам выдадут это пособие даже с первого месяца проживания в Италии", – объяснила Калапач.

Суммы выплат

Размер пособия рассчитывается индивидуально и зависит от уровня доходов семьи согласно специальному сертификату ISEE (чем ниже доход, тем выше выплата), а также от возраста и количества детей. Согласно данным INPS, текущие ставки и надбавки выглядят следующим образом:

базовая выплата на несовершеннолетнего ребенка (0-17 лет): составляет от 58,30 евро (для семей с высоким доходом или без подачи ISEE) до 203,80 евро в месяц (для семей с низким или нулевым доходом);

составляет от (для семей с высоким доходом или без подачи ISEE) до в месяц (для семей с низким или нулевым доходом); базовая выплата на совершеннолетнего ребёнка (18–21 год): 29,10–99,10 евро в месяц (при условии обучения, прохождения стажировки, официального статуса безработного или прохождения универсальной гражданской службы);

месяц (при условии обучения, прохождения стажировки, официального статуса безработного или прохождения универсальной гражданской службы); надбавка на младенцев – базовая сумма автоматически увеличивается на +50% для всех детей в возрасте до 1 года (максимальная сумма надбавки – около 101,90 евро );

базовая сумма автоматически увеличивается на для всех детей в возрасте до 1 года (максимальная сумма надбавки – около ); надбавки по инвалидности – к базовой сумме фиксированно добавляется 99,10-122,30 евро в зависимости от тяжести диагноза;

к базовой сумме фиксированно добавляется в зависимости от тяжести диагноза; также предусмотрены надбавки для многодетных семей (от 3 детей) и в случаях, когда официально работают оба родителя или мать ребенка не исполнился 21 год.

Как оформить пособие

Денежное пособие не назначается автоматически – для его получения родителям необходимо пройти стандартную процедуру через уполномоченные органы. Процесс оформления состоит из трёх этапов:

расчет ISEE: необходимо обратиться в бесплатный центр правовой помощи – Патронато (Patronato) – для составления декларации о финансовом положении семьи;

необходимо обратиться в бесплатный центр правовой помощи – Патронато (Patronato) – для составления декларации о финансовом положении семьи; подача заявления в INPS: специалисты Патронато самостоятельно сформируют и отправят электронный запрос на получение Assegno Unico;

специалисты Патронато самостоятельно сформируют и отправят электронный запрос на получение Assegno Unico; предоставление реквизитов: выплаты будут поступать ежемесячно на итальянский банковский счет или карту (IBAN), которые обязательно должны быть открыты на имя того из родителей, кто подает заявление.

30 июня 2026 года – крайний срок подачи обновленной декларации ISEE за текущий год. Если семья успеет подать документы до конца июня, INPS произведёт перерасчёт и выплатит всю задолженность с надбавкой, начиная с марта. Если подать документы позже – выплаты за предыдущие месяцы вернуть не удастся.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в марте 2027 года в Швейцарии истекает срок временной защиты для беженцев из Украины – они могут автоматически получить временные виды на жительство. Это предполагает более высокие социальные выплаты, поэтому ряд кантонов выступил против и за пересмотр существующих правил.

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