Мошенники выманили у украинцев в TikTok сотни тысяч: как работала схема

Украинские правоохранители изъяли у мошенников, которые обманывали пользователей платформы TikTok, почти 700 тысяч гривен. О злоумышленниках известно, что они вводили людей в заблуждение, обещая прибыль за участие в викторине, которая проводилась на платформе TikTok.

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Арестованные средства передали в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА), сообщили в учреждении. Отмечается, что средства были изъяты в рамках уголовного производства, открытого по факту их завладения мошенническим способом.

Общая сумма средств, размещенных на депозитном счете АРМА, в гривневом эквиваленте составляет 698 тыс. грн. Это были:

4 тыс. долларов;

532 тыс. грн.

Средства переданы в управление АРМА на основании постановления Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области, что позволит им работать на экономику и обороноспособность государства. Таким образом, депозитный портфель АРМА продолжает пополняться благодаря эффективному сотрудничеству с правоохранительными органами по всей Украине.

Схема с "лотереей" – не единственная, которую используют мошенники в ТikTok. Ранее стало известно, что злоумышленники могут выманивать деньги и личные данные пользователей этой платформы под видом сотрудничества. Они обещают простые задания, такие как "ставить лайки на видео", за которые якобы можно получить деньги. Подобные схемы не ограничиваются Украиной, а вместо TikTok могут фигурировать бренды Amazon, YouTube или известные банки.

Чтобы обезопасить себя, не стоит переходить по подозрительным ссылкам, а также не следует передавать номер своей банковской карты для выплат. Поэтому, получив подобное сообщение, следует заблокировать отправителя и пожаловаться в службу поддержки мессенджера.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцев атакуют мошенники в мессенджере Telegram. В результате общения с ботом аккаунты пользователей сами приобретают признаки мошеннических, в результате чего они теряют к ним доступ, а программа их блокирует.

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