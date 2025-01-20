Мошенники выманивают у украинцев средства с помощью TikTok: какая схема распространяется по сети

В Украине снова активизировались мошенники, под видом сотрудничества с TikTok выманивают деньги и личные данные. Во избежание мошенничества не переходите по подозрительным ссылкам и блокируйте отправителей таких сообщений.

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Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПИ). Подобные схемы уже не раз наблюдались ранее в мессенджере WhatsApp с использованием других брендов.

Мошенники посылают сообщения, где предлагают сотрудничество с известной компанией, например TikTok. Они обещают простые задачи, такие как "ставить ругательства на видео", за которые якобы можно получить деньги. Для деталей жертву просят перейти по ссылке или связаться через WhatsApp. Схема имеет несколько этапов:

привлечение жертвы: пользователю предлагают выполнить легкую задачу, например, поставить лайк на несколько видео. После этого обещают выплатить небольшую сумму (100 грн), которую действительно могут послать, чтобы создать иллюзию честности;

заполнение анкеты: жертве предлагают предоставить персональные данные, включая номер банковской карты. На этом этапе мошенники могут использовать полученную информацию для дальнейших махинаций;

жертве предлагают предоставить персональные данные, включая номер банковской карты. На этом этапе мошенники могут использовать полученную информацию для дальнейших махинаций; манипуляции со взносами: далее жертве предлагают задачи, требующие "вложить" собственные средства. К примеру, нужно перевести 300 грн на счет и получить обратно 390 грн. Сначала схема работает, но суммы постепенно увеличиваются;

далее жертве предлагают задачи, требующие "вложить" собственные средства. К примеру, нужно перевести 300 грн на счет и получить обратно 390 грн. Сначала схема работает, но суммы постепенно увеличиваются; кульминация: после того как жертва переводит внушительную сумму, злоумышленники просто исчезают, блокируя все контакты.

Подобные схемы не ограничиваются Украиной. Они носят глобальный характер и часто используют популярные платформы, такие как Telegram, WhatsApp или Viber. Вместо TikTok могут фигурировать бренды Amazon, YouTube или известные банки. Цель – похитить данные или деньги пользователей.

Как обезопасить себя

не переходите по подозрительным ссылкам: если получаете сообщение с обещаниями легких денег – это почти 100% мошенничество;

если получаете сообщение с обещаниями легких денег – это почти 100% мошенничество; не передавайте свои данные: ни одна легальная компания не потребует указывать номер вашей банковской карты для выплат без заключения официального договора;

ни одна легальная компания не потребует указывать номер вашей банковской карты для выплат без заключения официального договора; блокируйте и сообщайте: если получили подобное сообщение, заблокируйте отправителя и пожалуйста в службу поддержки мессенджера;

если получили подобное сообщение, заблокируйте отправителя и пожалуйста в службу поддержки мессенджера; используйте официальные источники: всегда проверяйте информацию на официальных сайтах компаний.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине мошенники пытаются обмануть граждан, которые хотят оформить поддержку. Преступники создают фейковые сайты и аккаунты, чтобы выманить у доверчивых людей данные их банковской карты.

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