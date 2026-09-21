Мошенники в Украине вывели 23,5 млрд грн через тысячи "ФОПов": стало известно, как действовала эта дерзкая схема

В Украине раскрыли масштабный "концертационный центр", через который, по подсчетам правоохранительных органов, было отмыто не менее 23,5 млрд грн. К схеме могли быть причастны 200 предприятий и более 8 тыс. подставных физических лиц-предпринимателей ("ФОПов"), через которых безналичные средства обналичивались.

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Подробности схемы сообщили в Офисе генерального прокурора, а также в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Схема действовала как минимум с августа 2023 года по сентябрь 2026 года, а ориентировочную сумму убытков государства от неуплаты налогов оценили в около 3 млрд грн.

Как действовала схема

Схема, о которой стало известно 20 сентября, отличалась высоким уровнем организации, в ней были задействованы более 30 человек с четким распределением ролей — от вербовщиков подставных лиц до операторов криптокошельков и курьерской службы. Структура преступной схемы включала четыре основных этапа.

Создание фиктивной основы (дропы)

Участники группы находили людей, находящихся в затруднительном материальном положении, и регистрировали на них более 30 фиктивных предприятий и "ФОПов".

Формирование фиктивного налогового кредита

Реальный бизнес перечислял безналичные средства на счета фиктивных компаний якобы за приобретение товаров или оказание услуг. Это позволяло заказчикам безосновательно формировать налоговый кредит и уклоняться от уплаты налогов.

Криптоконвертация (Tether/USDT)

Полученные безналичные гривны переводили на специально созданные криптокошельки, скупая стейблкоины Tether (USDT). Затем через сеть партнерских онлайн- и офлайн-обменников криптовалюту обналичивали.

Курьерская доставка

Наличные деньги курьеры доставляли непосредственно заказчикам "услуги". За реализацию схемы преступная организация удерживала от 1,5% до 3,5% от суммы конвертации.

Безопасность и конспирация

Для сокрытия противоправной деятельности участники группировки применяли усиленные меры безопасности. Координация осуществлялась через более 30 закрытых Telegram-групп, а при связи и управлении банковскими счетами и криптокошельками использовались VPN-сервисы и иностранные SIM-карты.

Результаты обысков и подозрения

В рамках расследования 18 сентября правоохранители провели 50 обысков по местам проживания фигурантов и в их офисах. В ходе следственных действий было изъято:

наличные деньги ( более 35,5 млн грн, 1,4 млн долларов и 647,4 тыс. евро );

); 28 печатей фиктивных компаний;

фиктивных компаний; бухгалтерские документы, касающиеся более 30 подставных субъектов хозяйствования ;

; 43 единицы компьютерной техники и 11 мобильных телефонов.

В настоящее время шестерым ключевым участникам преступной организации сообщено о подозрении по фактам создания преступной организации, подделки документов, незаконных действий со средствами перевода и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 200, ч. 1, 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Украине приняли за основу законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за использование "дроп-счетов" в мошеннических схемах, в частности, штраф до 170 тыс. грн или до 6 лет лишения свободы за операции с чужими картами и данными. За повторное нарушение наказание может достигать 8 лет тюрьмы, однако документ еще должен пройти второе чтение, и его окончательные положения могут измениться.

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