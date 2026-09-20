Изъято миллионы наличных: в Украине раскрыли "конвертационный центр", который выводил средства через криптовалюту. Фото

В Украине правоохранительные органы раскрыли преступную организацию, которая использовала "конвертационный центр" для проведения финансовых операций и вывода средств через криптовалюту. Общий объем операций, по данным следствия, достиг 23,5 млрд грн.

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Дело расследуют детективы Бюро экономической безопасности под процессуальным руководством прокуроров ОГП. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

В ходе следственных действий правоохранители провели 50 обысков. По их результатам были изъяты значительные суммы наличных средств.

Через организованную схему ежемесячно проходило около 500 млн грн. Общая сумма финансовых операций, установленная следствием, составляет 23,5 млрд грн.

В то же время правоохранительные органы предварительно оценивают сумму уклонения от уплаты налогов примерно в 3 млрд грн.

Участникам схемы уже предъявлено подозрение. В Офисе Генерального прокурора отметили, что подробности уголовного производства будут сообщены дополнительно.

Расследование продолжается. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают всех причастных к организации и деятельности "конвертационного центра".

В соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о борьбе с колл-центрами. Цель документа — усилить борьбу с так называемыми "офисами", которые, завладев персональными данными, выманивают у людей деньги. Организаторам мошеннических колл-центров теперь грозит от 7 до 12 лет тюрьмы, а сотрудникам — от 5 до 10 лет. При этом преступлением будет считаться сама организация "офиса", а не только факт мошенничества.

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