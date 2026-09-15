Украинцев будут жестоко наказывать за продажу банковских карт: народные депутаты поддержали законопроект против "дропов"

В Украине поддержали в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за использование "дроп-счетов" в мошеннических схемах, в частности штраф до 170 тыс. грн или до 6 лет лишения свободы за операции с чужими картами и данными. За повторное нарушение наказание может достигать 8 лет лишения свободы, однако документ ещё должен пройти второе чтение, и его окончательные положения могут измениться.

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О соответствующих изменениях говорится в законопроекте №16013, который был поддержан 299 народными депутатами (именное голосование – по ссылке). По фракциям и группам голоса распределились следующим образом:

"Слуга народа" — 178;

"Европейская солидарность" — 23;

"Батькивщина" – 12;

"Платформа за жизнь и мир" — 13;

"Доверие" – 11;

"За будущее" – 12;

"Голос" – 9;

"Восстановление Украины" – 8;

внефракционные – 9.

Речь идет прежде всего о счетах, которые используются в качестве промежуточного звена для перевода средств, полученных преступным путем. Такие счета могут принадлежать людям, которые за вознаграждение соглашаются передать свою банковскую карту, реквизиты или доступ к счету другим лицам.

Что такое "дропы" и зачем они нужны мошенникам

"Дропами" обычно называют людей, чьи банковские счета используются для получения, перевода или дальнейшего вывода денег, связанных с незаконной деятельностью. Механизм может выглядеть довольно просто: человек передает другому лицу свою банковскую карту, реквизиты или доступ к счету за определенное вознаграждение.

После этого через счет могут проходить средства, полученные в результате обмана граждан, фишинга, деятельности мошеннических колл-центров или других преступных схем. Для организаторов это создает дополнительный уровень маскировки. Деньги поступают не непосредственно на счет человека, организовавшего мошенничество, а сначала проходят через счета других лиц.

Проблема актуальна для банковского сектора, поскольку мошеннические схемы все чаще предполагают использование большого количества счетов. Через них средства могут быстро переводиться между различными картами, после чего их сложнее отследить и вернуть потерпевшим. Особенно активно подобные механизмы могут использоваться в работе незаконных колл-центров.

За передачу собственной карты может грозить штраф

Законопроект предусматривает ответственность за передачу собственной платежной карты или доступа к банковскому счету для использования в преступных схемах. За такие действия предлагается установить штраф в размере от 5100 до 7000 грн.

То есть сама по себе передача карты другому человеку не будет означать автоматического совершения преступления. Важными будут контекст и цель использования счета — в частности, если его передают для совершения незаконных операций. Отмечается , что это должно стать важной мерой предосторожности для ситуаций, когда люди соглашаются на предложения "заработать несколько тысяч гривен" за предоставление своей карты или счета.

На практике подобные предложения могут представляться как легкий способ быстрого заработка. Человеку могут предложить оформить карту, получить на неё деньги, снять их или перевести на другой счёт. Однако в случае использования такого счёта в мошеннической схеме его владелец может стать одним из звеньев, через которые проходили незаконные средства.

За чужие карты – до 6 лет лишения свободы

Значительно более суровую ответственность законопроект предусматривает за операции с чужими платежными инструментами и соответствующими данными. За покупку, хранение или сбыт чужих банковских карт или платежных данных предлагается установить наказание в виде штрафа до 170 тыс. грн или лишения свободы на срок до 6 лет.

Если такое правонарушение будет совершено повторно, наказание может быть ужесточено — вплоть до 8 лет лишения свободы. Таким образом, под удар попадут не только организаторы масштабных мошеннических схем, но и те, кто занимается обеспечением их необходимыми платежными инструментами.

Для преступников банковские карты и счета фактически могут служить своеобразным инструментом для перемещения денег. Если одна карта заблокирована или её использование привлекает внимание банка, мошенники могут попытаться перейти на другую.

Отдельно ужесточат ответственность за платежные операции

Законопроект также касается других способов незаконного использования платежных инструментов. В частности, за подделку платежных инструкций или неправомерное использование электронных денег предлагается установить наказание в виде штрафа до 85 тыс. грн или лишения свободы на срок до 4 лет.

Таким образом, документ охватывает не только физическую передачу карты от одного человека другому. Его положения направлены на более широкий круг вопросов — на различные способы незаконного использования платежной инфраструктуры.

Авторы документа объясняют необходимость изменений потребностью в совершенствовании уголовно-правовых механизмов противодействия финансовому мошенничеству. Отдельной целью является имплементация положений Директивы Европейского Союза 2019/713, касающейся борьбы с мошенничеством и подделкой, связанными с безналичными платежными средствами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, самая распространенная схема мошеннических колл-центров заключается в выманивании доступа к онлайн-банкингу и государственным сервисам под предлогом блокировки карты, подозрительной транзакции или необходимости "защитить" средства. Мошенники постоянно адаптируют свои методы, в частности отказываются от слов "код" и "пароль", а молодых сотрудников могут заманивать высокими заработками, скрывая за ними риск серьезных юридических последствий.

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