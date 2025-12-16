Мошенники из Украины украли у граждан ЕС 50 млн грн: как действовала схема

В Украине разоблачили транснациональную сеть мошеннических call-центров, "работники" которых присваивали средства граждан европейских стран. Общее количество жертв аферистов составило не менее 47 человек, а сумма нанесенного ущерба – почти 50 млн грн.

Об этом сообщили в Главном следственном управлении Нацполиции. Правоохранители предупредили: настоящие банкиры или работники правоохранительных органов никогда не требуют срочных переводов на "безопасные счета", покупки криптовалюты или установки программ удаленного доступа.

Как действовала схема

Мошенники "работали" одновременно в Киеве, Днепре и Ивано-Франковске. Оттуда злоумышленники звонили гражданам Чехии, Латвии и Литвы, представляясь сотрудниками банковских учреждений или правоохранительных органов этих государств.

Чтобы создать у пострадавших иллюзию законного урегулирования проблем и надежду на спасение денег, в своих звонках они использовали лозунги вроде "Ваш счет взломали! Немедленно переведите средства на безопасный счет!". Потерпевшим сообщали о якобы взломе банковских счетов, попытках незаконного оформления кредитов или вмешательстве третьих лиц в финансовые операции. В результате, по предварительным данным:

жертвами мошенников стали по меньшей мере 47 граждан ЕС;

сумма нанесенного ущерба составила почти 50 млн грн.

Своих жертв они находили благодаря таргетированной рекламе и базам данных. После этого прибегали к различным инструментам социальной инженерии:

убеждали немедленно "спасать средства" путем перевода на так называемые безопасные счета ;

; заставляли покупать криптовалюту или передавать наличные курьерам;

или передавать наличные курьерам; устанавливали программы удаленного доступа к компьютерам и смартфонам потерпевших;

использовали технологию deepfake во время видеосвязи, чтобы скрыть свои настоящие лица.

Таким образом, мошенники получали полный контроль над банковскими аккаунтами обманутых лиц и самостоятельно управляли движением их средств.

Что известно о мошенниках

В Офисе генерального прокурора отметили, что сейчас идентифицированы участники call-центров – ими оказались граждане Украины и иностранцы. Их "организация" имела четкую иерархию:

на вершине – организатор (43-летний житель Киевской области , который сбежал за границу);

, который сбежал за границу); далее шел соорганизатор – координатор процессов ;

; под их руководством работали тимлидеры и руководители смен – они отвечали за обучение операторов и создание сценариев обмана ;

; на промежуточной ступени – различные специалисты (ИТ-специалисты, финансисты, HR-менеджеры, переводчики, полиграфологи);

выманивали средства обычные операторы call-центров.

Чтобы избежать языкового барьера и повысить уровень доверия, к работе привлекали носителей соответствующих языков – граждан иностранных государств, которые общались с потерпевшими без акцента. Для создания эффекта настоящих банкиров или полицейских использовали дорогостоящее оборудование для deepfake, профессиональные камеры и освещение.

Фигурантам сообщили о подозрении

Деньги тратились организаторами на приобретение элитной недвижимости, транспортных средств и других активов. В рамках операции было проведено более 70 обысков в разных регионах Украины, во время которых были изъяты доказательства мошенничества:

сотни ноутбуков и мобильных телефонов;

серверное оборудование и носители информации;

поддельные удостоверения "работников банков и полиции иностранных государств";

оборудование для создания deepfake;

черновую бухгалтерию;

денежные средства и транспортные средства;

оружие и боеприпасы.

Сейчас одиннадцати лицам сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации (ч. 1, ч. 2 ст. 255 УК Украины) и мошенничестве в составе преступной организации (ч. 4, ч. 5 ст. 190 УК Украины). Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, среди них:

один организатор (в международном розыске);

один соорганизатор (задержан);

пять активных исполнителей (задержаны);

четверо участников (в государственном розыске).

Всем задержанным подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Также полицейские задержали шестерых граждан Латвии и Чехии, которые находились на территории Украины и выполняли функции операторов call-центров. Они находились в международном розыске по линии Интерпола за совершение мошенничеств в своих странах. Сейчас они взяты под стражу с целью дальнейшей экстрадиции.

Всего в call-центре "работали" 19 иностранцев, которые находились на территории Украины с нарушением миграционного законодательства. Шесть из них уже выдворены за пределы Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Днепре разоблачили сеть мошеннических кол-центров, которые, выдавая себя за сотрудников службы безопасности банков, выманивали деньги у населения. По данным следствия, участие в противозаконных действиях принимали около 90 "сотрудников" сети.

