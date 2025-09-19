Украли у иностранцев 186 млн грн: в Украине разоблачили мошенников, обманувших 4,5 тысячи жертв

В Киеве разоблачили международный мошеннический call-центр, "работники" которого присваивали средства граждан центральноазиатских и европейских стран. Общее количество жертв аферистов превысило 4,5 тысячи, а сумма нанесенного ущерба – 186 млн грн.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции и Департаменте стратегический расследований Нацпола (ДСР). Правоохранители предупредили: настоящие юристы или финансовые учреждения никогда не требуют предварительных "верификационных" платежей, комиссий или переводов на частные криптокошельки.

Как работала схема

Мошенники "работали" в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и странах Евросоюза. Они звонили местным гражданам и, представляясь "юристами", предлагали услуги по chargeback (возврат инвестиций) после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами.

Чтобы создать у пострадавших иллюзию законного урегулирования проблем и надежду на возврат денег, в своих рекламных объявлениях они использовали лозунги вроде: "Брокер не выплатил заработанные средства? – Наша юридическая компания поможет!". В результате, по предварительным данным:

жертвами мошенников стали более 4,5 тыс. граждан;

сумма нанесенного ущерба превысила 186 млн грн.

Своих жертв они находили благодаря таргетированной рекламе. После этого прибегали к различным инструментам социальной инженерии:

присылали поддельные письма и документы;

звонили от имени "налоговых" или "судебных" органов;

чтобы во время видеосвязи скрыть свои настоящие лица, использовали технологию дипфейков.

Таким образом, жертвы самостоятельно осуществляли повторные платежи – якобы для верификации или уплаты налогов, судебных сборов или комиссий. Мошенники годами поддерживали связь с некоторыми потерпевшими, чтобы войти в доверие и убедить их продавать имущество, брать кредиты или обращаться за помощью к родственникам.

Что известно о мошенниках

В Офисе генерального прокурора отметили, что сейчас идентифицированы все участники call-центра – ими оказались граждане Украины. Их "организация" имела четкую иерархию:

на вершине – инвесторы, которые формировали финансовые планы и контролировали деятельность;

далее шел координатор процессов – "хед";

под его руководством работали тим-лидеры – они отвечали за обучение агентов, создание сценариев обмана и изготовление поддельных документов;

на промежуточной ступени – различные "менеджеры среднего звена" (шифт-менеджер вел CRM и статистику, финансист управлял криптокошельками и прибылью, трафик-менеджеры занимались рекламой);

выманивали средства – обычные агенты.

Деньги тратились инвесторами на приобретение элитной недвижимости в центре Киева, земельные участки в пригороде столицы и автомобили премиум-класса, стоимость которых достигала $100 тыс. А во время обысков были изъяты доказательства мошенничества, которые позволили зафиксировать роли каждого из участников:

компьютерную технику;

резервные копии CRM;

рабочие инструкции;

переписку в мессенджерах;

записи о криптокошельках;

банковские карты.

Сейчас девяти лицам сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации (ст. 255 УК Украины) и мошенничестве (ст. 190 УК Украины), решается вопрос об избрании им меры пресечения. Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, среди них:

двое организаторов;

один соорганизатор;

шесть исполнителей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киеве разоблачили другую преступную группировку, которая обманывала иностранцев через сеть мошеннических колл-центров. Среди жертв аферистов оказались граждане Турции и Азербайджана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!