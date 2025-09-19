Украли у иностранцев 186 млн грн: в Украине разоблачили мошенников, обманувших 4,5 тысячи жертв
В Киеве разоблачили международный мошеннический call-центр, "работники" которого присваивали средства граждан центральноазиатских и европейских стран. Общее количество жертв аферистов превысило 4,5 тысячи, а сумма нанесенного ущерба – 186 млн грн.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции и Департаменте стратегический расследований Нацпола (ДСР). Правоохранители предупредили: настоящие юристы или финансовые учреждения никогда не требуют предварительных "верификационных" платежей, комиссий или переводов на частные криптокошельки.
Как работала схема
Мошенники "работали" в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и странах Евросоюза. Они звонили местным гражданам и, представляясь "юристами", предлагали услуги по chargeback (возврат инвестиций) после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами.
Чтобы создать у пострадавших иллюзию законного урегулирования проблем и надежду на возврат денег, в своих рекламных объявлениях они использовали лозунги вроде: "Брокер не выплатил заработанные средства? – Наша юридическая компания поможет!". В результате, по предварительным данным:
- жертвами мошенников стали более 4,5 тыс. граждан;
- сумма нанесенного ущерба превысила 186 млн грн.
Своих жертв они находили благодаря таргетированной рекламе. После этого прибегали к различным инструментам социальной инженерии:
- присылали поддельные письма и документы;
- звонили от имени "налоговых" или "судебных" органов;
- чтобы во время видеосвязи скрыть свои настоящие лица, использовали технологию дипфейков.
Таким образом, жертвы самостоятельно осуществляли повторные платежи – якобы для верификации или уплаты налогов, судебных сборов или комиссий. Мошенники годами поддерживали связь с некоторыми потерпевшими, чтобы войти в доверие и убедить их продавать имущество, брать кредиты или обращаться за помощью к родственникам.
Что известно о мошенниках
В Офисе генерального прокурора отметили, что сейчас идентифицированы все участники call-центра – ими оказались граждане Украины. Их "организация" имела четкую иерархию:
- на вершине – инвесторы, которые формировали финансовые планы и контролировали деятельность;
- далее шел координатор процессов – "хед";
- под его руководством работали тим-лидеры – они отвечали за обучение агентов, создание сценариев обмана и изготовление поддельных документов;
- на промежуточной ступени – различные "менеджеры среднего звена" (шифт-менеджер вел CRM и статистику, финансист управлял криптокошельками и прибылью, трафик-менеджеры занимались рекламой);
- выманивали средства – обычные агенты.
Деньги тратились инвесторами на приобретение элитной недвижимости в центре Киева, земельные участки в пригороде столицы и автомобили премиум-класса, стоимость которых достигала $100 тыс. А во время обысков были изъяты доказательства мошенничества, которые позволили зафиксировать роли каждого из участников:
- компьютерную технику;
- резервные копии CRM;
- рабочие инструкции;
- переписку в мессенджерах;
- записи о криптокошельках;
- банковские карты.
Сейчас девяти лицам сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации (ст. 255 УК Украины) и мошенничестве (ст. 190 УК Украины), решается вопрос об избрании им меры пресечения. Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, среди них:
- двое организаторов;
- один соорганизатор;
- шесть исполнителей.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киеве разоблачили другую преступную группировку, которая обманывала иностранцев через сеть мошеннических колл-центров. Среди жертв аферистов оказались граждане Турции и Азербайджана.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!