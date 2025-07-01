Украинцам "выдавали" фальшивые деньги: какие валюты подделывали мошенники

В Украине задержали группу фальшивомонетчиков, которые изготавливали поддельные гривны и доллары, используя подпольную типографию с профессиональным оборудованием. Они сбывали фальшивки через банкоматы и обменники, но теперь всем участникам схемы грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

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Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Трое мужчин – двое жителей Бучи в возрасте 28 и 39 лет и 40-летний киевлянин – организовали настоящую подпольную типографию в арендованном жилье.

Для своей деятельности злоумышленники закупили все необходимое, а именно компьютеры, печатные устройства, специальные краски, бумагу, лампы, защитные пленки и жидкости. Весь инвентарь оплачивали наличными или карточками, оформленными на посторонних лиц, чтобы не оставлять цифровых следов.

Конспирация была на высоком уровне: фальшивомонетчики регулярно меняли телефоны и автомобили. Их подделки были настолько искусными, что не все банкоматы, терминалы и инкассационные устройства могли распознать поддельные купюры.

Именно это позволяло преступникам осуществлять платежи фальшивыми гривнами через платежные терминалы, а доллары США сбывать в пунктах обмена валют. В ходе обысков по местам проживания участников группировки и в их автомобилях правоохранители изъяли:

специализированное оборудование, включая гравировальный станок и печатные клише;

более 2 миллионов фальшивых гривен, изъятых также Национальным банком;

20 000 долларов США и 29 000 гривен с признаками подделки;

изображения поддельных банкнот.

Весь изъятый инвентарь был направлен на экспертное исследование для подтверждения признаков подделки и установления масштабов преступной деятельности. Всем трем участникам преступной группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение и сбыт поддельных денег по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с обязательной конфискацией имущества.

Какие гривни подделывают чаще всего

Фальшивомонетчики "работают" не только с иностранными валютами, но и с гривней. По данным Национального банка Украины (НБУ), в 2024 году мошенники подделывали преимущественно купюры старого образца, выпущенные до 2015 года:

500 грн – 78% от общего количества изъятых подделок;

200 грн – 18%;

1, 5, 10, 20, 50, 100, 1 000 грн – вместе 4%.

В то же время подчеркивается: в большинстве своем обнаруженные в 2024 году поддельные банкноты были низкокачественными. Это обусловлено тем, что настоящие купюры гривни современного поколения имеют:

усовершенствованный дизайн;

усиленную систему защиты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине будут судить скандального застройщика, который обманул более 10 тысяч инвесторов в 42 новостройки Киева – досудебное расследование завершено. Речь идет, вероятно, об Анатолии Войцеховском, который находился в международном розыске. Он строил без разрешений, продавал квартиры по несколько раз, а сам сбежал за границу.

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