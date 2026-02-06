У украинцев воровали деньги после звонка из "налоговой" или "банка": разоблачены мошеннические схемы

Украинские правоохранители разоблачили и пресекли деятельность нескольких мошеннических call-центров в Запорожье, участники которых обманывали граждан Украины и иностранных государств. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 4 млн грн, а фигурантам грозит до 8-12 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Речь идет о трех отдельных преступных группах, которые использовали различные сценарии мошенничества.

Украинцы обманывали граждан Казахстана

Первая группа звонила гражданам Республики Казахстан, представляясь работниками службы безопасности местных банков. Во время разговоров они узнавали конфиденциальные данные банковских карточек потерпевших, после чего незаконно завладевали их средствами.

Чтобы создать у потерпевших иллюзию законной банковской процедуры и надежду на защиту счетов, операторы использовали сценарии вроде: "Ваш счет под угрозой! Срочно предоставьте данные для верификации!". В результате, по предварительным данным:

жертвами мошенников стали по меньшей мере 7 граждан Казахстана;

сумма нанесенного ущерба превысила 8,8 млн тенге (около 750 тыс. грн).

Что известно о мошенниках

Организатором схемы оказался житель Запорожья. Созданная им структура имела четкую иерархию:

на вершине – организатор, который формировал схему и контролировал деятельность;

далее шел координатор call-центра;

под его руководством работали "клоузеры" – они отвечали за завершение сделки и получения средств;

выманивали данные и средства – обычные операторы.

Во время обысков были изъяты доказательства мошенничества:

компьютеры и ноутбуки;

десятки мобильных телефонов;

черновые записи.

Мошенники из мест лишения свободы

Вторая преступная схема представляла собой call-центр под видом службы безопасности одного из украинских банков. Организатор координировал работу сообщников, находясь в местах лишения свободы.

Участники группировки звонили гражданам и убеждали их переводить средства на якобы "безопасные" счета. Часть фигурантов отвечала за подбор так называемых дропов, снятие наличных через банкоматы и передачу денег организаторам для дальнейшего распределения.

Полицейские установили 36 потерпевших, которым нанесен ущерб на сумму более 2,6 млн грн. Во время обысков в Запорожье и Виннице изъято:

мобильные телефоны и компьютерную технику;

банковские карты и носители информации;

денежные средства;

транспортное средство.

Организатору и двум исполнителям сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Call-центр под видом налоговой

Третья группа организовала call-центр в Запорожье и представлялась работниками налоговой службы. Злоумышленники придумывали истории о необходимости займа средств для якобы служебных или представительских нужд.

К противоправной деятельности были привлечены организатор и двое исполнителей. В результате их действий пострадали по меньшей мере 12 граждан, которым нанесен ущерб на сумму 680 тыс. грн, а во время обысков по местам жительства фигурантов и в помещении call-центра правоохранители изъяли:

компьютерную технику;

мобильные телефоны;

банковские карты;

черновые записи.

Всем участникам группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

