Молдова заблокировала кремлевских $107 млн: криптовалютой хотели финансировать пророссийские партии

Молдова заблокировала $107 млн российского "теневого" финансирования через криптовалюты, предназначенного для пророссийских партий и дестабилизации страны. Отмечается, что страну используют как "испытательную площадку" для гибридных тактик России, от дезинформации до сложных схем финансирования.

Об этом сообщил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой, пишет TVP. Он отметил, что организаторы имели доступ к значительным финансовым ресурсам и пытались влиять на политические партии и внутреннюю стабильность государства.

По словам Попшоя, криптовалюты выбрали специально, чтобы скрыть происхождение средств. Такие переводы быстрые, практически без границ и сложно отслеживаемые, что делает их удобным инструментом для незаконной деятельности, включая уклонение от санкций и политический подкуп. Министр отметил, что заблокированные $107 млн имели целью поддержку пророссийских политических групп, финансирование протестов и подготовку насильственных действий в Молдове.

Попшой подчеркнул, что это лишь один эпизод масштабной операции российского вмешательства во внутренние дела страны. По его словам, масштабы ресурсов, поступающих из России в пользу симпатичных партий, большие и для небольшого государства, как Молдова, могут иметь катастрофическое влияние на политическую и экономическую стабильность. Министр добавил, что страну используют как "испытательный полигон" для гибридных тактик, от дезинформации до скрытых финансовых схем через сложные обходные механизмы, включая криптовалюты.

