Молдова помогает России обходить санкции в отношении авиазапчастей: расследование

Россия, несмотря на санкции, получала запчасти для самолетов из западных стран. Снабжением занимались молдавские компании, которые за прошедшие два года заработали на этом по меньшей мере около 15 млн долларов.

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Об этом говорится в расследовании журналистов молдавской службы "Радио Свобода". Так, Молдова фактически проигнорировала санкции ЕС. Российские таможенники поделились данными статистики с журналистами. Оказалось, что через два месяца после начала полномасштабной войны молдавские компании Airrock Solutions, Maxjet Service и Aerostage Services начали поставлять детали российским авиакомпаниям.

Две компании (а именно Airrock и Aerostage) накануне начала полномасштабной войны создал Иван Мельников, ранее возглавлявший молдавский национальный авиаперевозчик. Компания Maxjet Service работает еще с 2011 года, ее основал Сергей Ранга.

Молдавские компании практически выступали посредником. При этом подробности даже не попадали в Молдову: их сразу доставляли в РФ. При этом посредники в некоторых случаях организовывали доставку прямо в ангары. "Радио Свобода" получили комментарии Мельникова и Ранга. Оба утверждают, что они не знали, кто получит детали.

Мол, их вроде бы покупали для соседних стран. В документах была указана Молдова. Доходы компаний-посредников взлетели. К примеру, компания Ранги до полномасштабной войны имела 5 сотрудников и годовой доход в 5 млн леев (250 тыс. долларов). Доходы за время торговли с РФ выросли в 37,2 раза. Детали продавали в том числе и тем компаниям, владельцы которых находятся под санциями.

Так, благодаря молдавским посредникам западные детали для самолетов получила "Северсталь" олигарха Алексея Мордашова. Без западных деталей русские компании не могут обслуживать собственные самолеты.

Как ранее писал OBOZ.UA, США обратились в китайские банки для того, чтобы они соблюдали санкции против РФ. Правительства западных стран призывают всех не нарушать режим санкций.

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