'Могут начаться проблемы': Фицо стремится убедить Украину сохранить транзит нефти и газа из России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не исключает, что в начале следующего года возникнут проблемы с поставкой нефти и газа через Украину. Он хочет убедить Киев сохранить транзит топлива.

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Этот вопрос Фицо намерен поднять на совместном заседании правительств Словакии и Украины в понедельник, 7 октября. Об этом пишет местное издание Aktuality.

"Газ и нефть в необходимых запланированных объемах поступают. Переговоры идут очень интенсивно. Но я не исключаю, что мы можем попасть в какой-то период в начале 2025 года, когда будут такие проблемы", – сказал премьер.

Он заявил, что считает, что "тот, кто хочет сохранить здравый смысл, не может остановить транзит газа и нефти". По мнению Фицо, переговоры с украинским правительством будут способствовать тому, чтобы Украина сохранила транзит.

"Мы хотим добиться того, чтобы убедить Украину в необходимости транзита. И Украина, и Словакия построили энергетическую инфраструктуру для транзита нефти и газа", – заявил он.

В то же время политик отбросил "нелепые политические директивы, поступающие из ЕС".

"Мы будем убеждать наших украинских партнеров использовать свою энергетическую инфраструктуру для импорта газа и нефти на территорию Западной Европы. Им также понадобится эта инфраструктура для себя. Украина, например, сообщает, что имеет свои запасы газа и способна в короткий срок использовать свой газ не только для внутреннего потребления, но и для экспорта на Запад. Сделать это можно только через существующую инфраструктуру. Если она хочет сохранить инфраструктуру, она должна использовать ее", – подчеркнул Фицо.

Напомним: президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа, поставив точку в многолетнем сотрудничестве в этой сфере. В то же время Украина готова рассмотреть запросы европейских компаний о транзите газа через свою территорию в сотрудничестве с Европейским Союзом.

Тем временем в ЕС заявили, что они готовы окончательно отказаться от поставок российского газа после завершения соглашения о его транзите через Украину. Зависимость ЕС от российского топлива за время полномасштабного вторжения в Украину снизилась в три раза.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Премьер Словакии Фицо пожаловался Шмыгалю на заблокирование нефтепровода "Дружба" и назвал "бессмысленными" санкции СНБО. По его мнению, это наносит ущерб не РФ, а в основном некоторым странам ЕС.

– После этого премьер-министр Денис Шмигаль провел ряд "конструктивных" переговоров со своим словацким коллегой касательно решения Украины прекратить транзит российской нефти компании "Лукойл". Украинская сторона донесла свою позицию относительно двусторонних отношений со Словакией, санкций против РФ и других вопросов.

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