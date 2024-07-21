Фицо пожаловался Шмыгалю на перекрытие Зеленским поставок российской нефти в Венгрию – словацкие СМИ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо возмутился тем, что Украина заблокировала поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба". По этому поводу он провел телефонный разговор с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

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Об этом вечером в субботу, 20 июля, сообщили словацкие СМИ, в частности TASR, со ссылкой на правительство страны. Фицо раскритиковал включение Украиной в санкционный список российской компании "Лукойл", так как ее нефть также использовал НПЗ Slovnaft, входящий в венгерскую группу MOL.

Политик считает эти санкции "бессмысленными", поскольку они, по его мнению, наносят вред не РФ, а в основном некоторым странам ЕС.

"Словакия не намерена быть заложником украинско-российских отношений, и решение украинского президента означает, что входящий в венгерскую группу MOL словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft получит на 40% меньше нефти, чем нужно для переработки. Это повлияет не только на рынок Словакии, но может привести к прекращению поставок в Украину нефти, добытой Slovnaft, которая составляет почти десятую часть всего украинского потребления", – заявил Фицо.

Также сообщается, что глава правительства Словакии обсуждал этот вопрос с соответствующими членами кабинета министров, а также с официальными лицами MOL в течение нескольких дней.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российская компания "Лукойл" с конца июня 2024 года прекратила транспортировку нефти в Венгрию из-за нефтепровода "Дружба". Это произошло после того, как СНБО Украины расширил против "Лукойла" санкции.

– Глава МИД Венгрии Петер Сийярто возмутился решением Украины прекратить транзит российской нефти "Лукойла" в Венгрию. Он заявил, что это "непонятное и неприемлемое" решение.

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