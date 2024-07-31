Украина отреагировала на шантаж и угрозы Словакии из-за российской нефти: Шмыгаль ответил Фицо

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел ряд "конструктивных" переговоров со своим словацким коллегой Робертом Фицо о решении Украины прекратить транзит российской нефти компании "Лукойл". Украинская сторона донесла свою позицию по двусторонним отношениям со Словакией, санкциям против РФ и другим вопросам.

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Об этом Шмыгаль сообщил в своем Telegram. По его словам, переговоры прошли "в духе нашей общей политики нового прагматизма".

Отказ от российской нефти

Шмыгаль подчеркнул, что Россия и энергетическая безопасность несовместимы. По словам премьера, это понимают все страны и большинство действует соответственно.

"ЕС разрешил Словакии и еще ряду стран использовать российскую нефть при условии, что страны будут активно развивать альтернативные каналы поставок. Большинство – перестраивает", – добавил премьер.

Транзит нефти

Глава правительства заверил, что Украина остается надежным транзитером, но только для тех стран, которые ценят свободу и верховенство права. Все решения правительства не противоречат Соглашению об ассоциации с ЕС и так будет дальше.

Санкции

Введенные Советом нацбезопасности и обороны Украины ограничения не угрожают энергетической безопасности Словакии и Европы в целом, заверил Денис Шмыгаль. Он отметил, что из-за этого их отмена не является предметом обсуждения. Кроме того, Брюссель полностью разделяет такую позицию Украины.

"Санкции, введенные Украиной, не представляют угрозы для энергетической безопасности Словакии. Угроза - Россия, ее гибридная энергетическая война против словацкого народа, ее шантаж и политические ультиматумы", – пояснил Шмыгаль.

Словацко-украинские отношения

Премьер подверг критике шантаж и угрозы со стороны словацкой власти. "Словакия – наш надежный партнер, от которого мы не ожидаем шантажа или угроз. Потому что угрожать защищаемой от агрессора Украине ради того, чтобы государство-террорист продолжало зарабатывать свои кровавые сверхприбыли — это сомнительный путь", – отметил он.

На этом фоне Шмыгаль договорился с Фицо провести межправительственную встречу, чтобы продолжить диалог. Переговоры должны пройти в октябре.

Конфликт Украины и Словакии

Во второй половине июля Венгрия и Словакия заявили о прекращении поставок через Украину нефти от российской компании "Лукойл", внесенной в список санкций СНБО. Поэтому обе страны обвинили Украину в нарушении Соглашения об ассоциации в ЕС и обратились к Еврокомиссии с требованием начать консультации по торговой части этого соглашения с Украиной. Кроме того, ряд высокопоставленных словацких политиков прибегли к шантажу и угрозам:

премьер-министр Роберт Фицо заявил, что это "кризисная ситуация и Словакия не намерена быть заложником украино-российских отношений";

министр иностранных дел Юрай Бланар обвинил Еврокомиссию в умышленном затягивании времени на разрешение ситуации;

министр обороны Роберт Калиняк и президент Питер Пеллегрини пригрозили прекращением поставок электроэнергии и газа. Впрочем, поставками занимаются преимущественно частные компании, которые на этом зарабатывают.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Фицо пожаловался Шмыгалю на блокировку нефтепровода "Дружба" и назвал "бессмысленными" санкции СНБО. По его мнению, это наносит ущерб не РФ, а в основном некоторым странам ЕС.

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