Могут использоваться для шпионажа и диверсий: в Украине запретили популярные российские программы для бизнеса

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) внесла в список запрещенного программного обеспечения и оборудования 27 наименований программного обеспечения, разработанные компанией "1С". Это российская компания, специализирующаяся на дистрибуции, поддержке и разработке компьютерных программ и баз данных делового и домашнего назначения, широко используемых, в частности, в Украине.

Видео дня

Об этом сообщили в самой Госспецсвязи. Там отметили: предпринятая мера является залогом обеспечения устойчивости государства в условиях полномасштабной агрессии России.

Дело в том, объяснили специалисты, что указанное программное обеспечение и коммуникационное оборудование может содержать скрытые уязвимости. Т.е., слабые места в системе, которые могут быть использованы злоумышленником для причинения вреда.

Кроме того, подчеркивается, такие программы могут использоваться для шпионажа и диверсий.

Какие программы 1С запретили в Украине

В целом, в список запрещенного программного обеспечения внесено 27 продуктов 1С. Среди них:

1C: Бухгалтерия 8 для Украины.

1C: Бухгалтерия 8 для Украины Базовая.

1C:Предприятие 8. Торговля для частных предпринимателей Украины.

1C:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Украины.

1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины.

1С: Зарплата и Кадры 7.7. для Украины.

UA-Бюджет.

С полным списком можно ознакомитьься по ссылке.

Трамп согласился на новые санкции против России

Тем временем, президент США Дональд Трамп дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, работа над которым длилась месяцами. Он позволит американскому лидеру наказывать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть, подпитывающую военную машину диктатора Владимира Путина.

Законопроект разработали республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь, однако всего он имеет 119 соавторов среди конгрессменов – как демократов, так и республиканцев, – которые поддерживают Украину.

Законодательная инициатива призывает президента Трампа наложить санкции на Россию, если она откажется вести переговоры о мирном соглашении с Украиной, нарушит заключенное мирное соглашение, начнет новое вторжение в Украину либо попытается свергнуть, развалить или подорвать правительство Украины.

Среди санкций – 500-процентная пошлина на любую страну, которая покупает российские нефть или уран, и 500-процентная пошлина на российский экспорт в США.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Украина ввела санкции против 165 лиц и компаний. Они обеспечивают российский ВПК средствами связи, РЭБ и микроэлектроникой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!