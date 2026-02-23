Мобильные операторы Украины переписывают тарифы: объявлены новые цены. Список

В Украине дорожает мобильная связь. Крупнейшие операторы – lifecell, Vodafone и "Киевстар" – уже провели или готовят изменения стоимости ряда тарифных планов. По состоянию на 23 февраля часть решений уже вступила в силу, другие же начнут действовать с 1 и 5 марта.

Об этом свидетельствуют данные на сайтах мобильных операторов, а также сообщения экспертов. OBOZ.UA выбрал главные изменения.

Все операторы объясняют пересмотр цен примерно одним и тем же списком причин. В первую очередь упоминается рост расходов на:

электроэнергию и резервное питание базовых станций,

генераторы и обслуживание сетей во время отключений,

развитие инфраструктуры и цифровых сервисов.

lifecell: новшества уже действуют

С 18 февраля 2026 года lifecell повысил стоимость тарифов "Макси" и "Мега". Следует учитывать, что подорожание касается только новых абонентов:

"Мега"

Стандартная цена – 550 грн за 4 недели (было 500 грн, т.е. +50 грн);

для идентифицированных и перенесенных номеров – без изменений, 450 грн и 350 грн соответственно.

"Макси"

для MNP (перенесенных номеров с других операторов) – 270 грн за 4 недели (было 190 грн, +80 грн);

для идентифицированных и персонифицированных номеров – 350 грн (было 250 грн, +100 грн);

стандартная цена – 400 грн (было 300 грн, +100 грн).

Для абонентов, которые подключили эти тарифы до 17 февраля включительно, цены не изменились. Также оператор увеличил объем интернета в ЕС без доплат.

Кроме того, с 18 февраля ориентированный на пенсионеров тариф "Турбота" закрыт для новых подключений. Действующие клиенты могут пользоваться им и в дальнейшем.

Vodafone: повышение в два этапа

С 1 марта цены поднимут для контрактных предложений – на 40-60 грн. А 5 марта будет повышена стоимость тарифов предоплаты – на 45-70 грн.

Среди контрактных подорожают тарифы линейки Red. В большинстве случаев в них при этом увеличится объем интернета в роуминге:

Red Turbo : стоимость вырастет на 60 грн, 260 грн за 4 недели, объем интернета в роуминге увеличится с 6 до 8 ГБ.

: стоимость вырастет на 60 грн, 260 грн за 4 недели, объем интернета в роуминге увеличится с 6 до 8 ГБ. Red Light : на 40 грн, до 130 грн. Наполнение пакетов услуг останется без изменений.

: на 40 грн, до 130 грн. Наполнение пакетов услуг останется без изменений. Red S : на 50 грн, до 235 грн, объем интернета в роуминге вырастет с 6 до 8 ГБ.

: на 50 грн, до 235 грн, объем интернета в роуминге вырастет с 6 до 8 ГБ. Red Start: на 60 грн, до 300 грн, интернета в роуминге – 10 ГБ вместо 8 ГБ.

на 60 грн, до 300 грн, интернета в роуминге – 10 ГБ вместо 8 ГБ. Red Pro :С на 60 грн, до 390 грн, объем интернета в роуминге увеличится с 11 до 13 ГБ.

:С на 60 грн, до 390 грн, объем интернета в роуминге увеличится с 11 до 13 ГБ. Red Unlim : на 60 грн, до 460 грн, объем интернета в роуминге – с 13 до 15 ГБ.

: на 60 грн, до 460 грн, объем интернета в роуминге – с 13 до 15 ГБ. Red Unlim+ : на 50 грн, до 520 грн, объем интернета в роуминге – с 15 до 17 ГБ.

: на 50 грн, до 520 грн, объем интернета в роуминге – с 15 до 17 ГБ. Red Unlim Max: на 50 грн, до 625 грн/месяц. Наполнение пакетов услуг – без изменений.

Среди тарифов предоплаты подорожают "старые" предложения Joice, SuperNet, Turbo и другие. Части из них добавят гигабайты и минуты:

Joice : стоимость тарифа вырастет на 70 грн, до 330 грн за 4 недели; увеличится объем интернета – с 25 до 30 ГБ, из которых 11 действуют и в роуминге.

: стоимость тарифа вырастет на 70 грн, до 330 грн за 4 недели; увеличится объем интернета – с 25 до 30 ГБ, из которых 11 действуют и в роуминге. Joice Start 2023 : на 70 грн, до 330 грн; увеличится объем интернета – с 25 до 30 ГБ (11 ГБ действуют в роуминге).

: на 70 грн, до 330 грн; увеличится объем интернета – с 25 до 30 ГБ (11 ГБ действуют в роуминге). SuperNet Start+ : на 70 грн, до 330 грн; объем интернета – с 25 до 30 ГБ (11 ГБ в роуминге); также вырастет количество предоставляемых минут – с 200 до 400.

: на 70 грн, до 330 грн; объем интернета – с 25 до 30 ГБ (11 ГБ в роуминге); также вырастет количество предоставляемых минут – с 200 до 400. Joice Start : на 70 грн, до 340 грн; объем интернета – с 20 до 30 ГБ (11 ГБ в роуминге).

: на 70 грн, до 340 грн; объем интернета – с 20 до 30 ГБ (11 ГБ в роуминге). Joice Start Special : на 70 грн, до 340 грн; увеличится объем интернета – с 20 до 30 ГБ (11 ГБ в роуминге).

: на 70 грн, до 340 грн; увеличится объем интернета – с 20 до 30 ГБ (11 ГБ в роуминге). Turbo : на 70 грн,– до 340 грн: объем интернета в роуминге увеличится с 9 до 11 ГБ.

: на 70 грн,– до 340 грн: объем интернета в роуминге увеличится с 9 до 11 ГБ. Joice PRO : на 70 грн, до 400 грн; объем интернета – с 30 до 40 ГБ (13 ГБ в роуминге).

: на 70 грн, до 400 грн; объем интернета – с 30 до 40 ГБ (13 ГБ в роуминге). Joice PRO 2023 : на 70 грн, до 390 грн; объем интернета – с 35 до 40 ГБ (13 ГБ в роуминге).

: на 70 грн, до 390 грн; объем интернета – с 35 до 40 ГБ (13 ГБ в роуминге). SuperNet Pro : на 60 грн, до 400 грн; объем интернета в роуминге вырастет с 11 до 13 ГБ, а количество предоставляемых минут – с 300 до 400.

: на 60 грн, до 400 грн; объем интернета в роуминге вырастет с 11 до 13 ГБ, а количество предоставляемых минут – с 300 до 400. Joice MAX 2023 : на 60 грн, до 450 грн; объем интернета в роуминге увеличат с 13 до 15 ГБ.

: на 60 грн, до 450 грн; объем интернета в роуминге увеличат с 13 до 15 ГБ. Joice MAX : на 70 грн, до 520 грн объем интернета в роуминге – с 15 до 17 ГБ.

: на 70 грн, до 520 грн объем интернета в роуминге – с 15 до 17 ГБ. SuperNet Unlim : на 50 грн, до 520 грн; объем интернета в роуминге – с 15 до 17 ГБ.

: на 50 грн, до 520 грн; объем интернета в роуминге – с 15 до 17 ГБ. Light+ : на 45 грн, до 230 грн; объем интернета в роуминге – с 6 до 7 ГБ.

: на 45 грн, до 230 грн; объем интернета в роуминге – с 6 до 7 ГБ. SuperNet Turbo 4G : на 70 грн, до 320 грн; объем интернета в роуминге – с 8 до 10 ГБ.

: на 70 грн, до 320 грн; объем интернета в роуминге – с 8 до 10 ГБ.

SuperNet Turbo 2019: на 70 грн, до 320 грн; объем интернета в роуминге – с 8 до 10 ГБ.

"Киевстар": возможные изменения с 1 марта

По информации профильного сообщества MZU, "Киевстар" с 1 марта повысит стоимость ряда архивных тарифов (закрытых для новых подключений):

"Смачний";

"Київстар Комфорт 2018";

"LOVE UA Базовий";

"LOVE UA Свобода/Свобода 2022";

"Безлім Соцмережі";

"Без меж lite";

"ТВІЙ Улюблений".

Подорожание может составить 50-90 грн, при этом увеличится объем гигабайтов в роуминге в пределах Roam Like At Home. Абонентов должны дополнительно предупредить через SMS.

Как сообщал OBOZ.UA, в середине февраля в Харькове запустили пилотный 5G – это уже третий город в Украине после Львова и Бородянки, где работает мобильный интернет нового поколения. 5G работает на отдельных локациях в центре Харькова и уже используется для цифровых сервисов.

