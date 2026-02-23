Мобильные операторы Украины переписывают тарифы: объявлены новые цены. Список
В Украине дорожает мобильная связь. Крупнейшие операторы – lifecell, Vodafone и "Киевстар" – уже провели или готовят изменения стоимости ряда тарифных планов. По состоянию на 23 февраля часть решений уже вступила в силу, другие же начнут действовать с 1 и 5 марта.
Об этом свидетельствуют данные на сайтах мобильных операторов, а также сообщения экспертов. OBOZ.UA выбрал главные изменения.
Все операторы объясняют пересмотр цен примерно одним и тем же списком причин. В первую очередь упоминается рост расходов на:
- электроэнергию и резервное питание базовых станций,
- генераторы и обслуживание сетей во время отключений,
- развитие инфраструктуры и цифровых сервисов.
lifecell: новшества уже действуют
С 18 февраля 2026 года lifecell повысил стоимость тарифов "Макси" и "Мега". Следует учитывать, что подорожание касается только новых абонентов:
"Мега"
- Стандартная цена – 550 грн за 4 недели (было 500 грн, т.е. +50 грн);
- для идентифицированных и перенесенных номеров – без изменений, 450 грн и 350 грн соответственно.
"Макси"
- для MNP (перенесенных номеров с других операторов) – 270 грн за 4 недели (было 190 грн, +80 грн);
- для идентифицированных и персонифицированных номеров – 350 грн (было 250 грн, +100 грн);
- стандартная цена – 400 грн (было 300 грн, +100 грн).
Для абонентов, которые подключили эти тарифы до 17 февраля включительно, цены не изменились. Также оператор увеличил объем интернета в ЕС без доплат.
Кроме того, с 18 февраля ориентированный на пенсионеров тариф "Турбота" закрыт для новых подключений. Действующие клиенты могут пользоваться им и в дальнейшем.
Vodafone: повышение в два этапа
С 1 марта цены поднимут для контрактных предложений – на 40-60 грн. А 5 марта будет повышена стоимость тарифов предоплаты – на 45-70 грн.
Среди контрактных подорожают тарифы линейки Red. В большинстве случаев в них при этом увеличится объем интернета в роуминге:
- Red Turbo: стоимость вырастет на 60 грн, 260 грн за 4 недели, объем интернета в роуминге увеличится с 6 до 8 ГБ.
- Red Light: на 40 грн, до 130 грн. Наполнение пакетов услуг останется без изменений.
- Red S: на 50 грн, до 235 грн, объем интернета в роуминге вырастет с 6 до 8 ГБ.
- Red Start: на 60 грн, до 300 грн, интернета в роуминге – 10 ГБ вместо 8 ГБ.
- Red Pro:С на 60 грн, до 390 грн, объем интернета в роуминге увеличится с 11 до 13 ГБ.
- Red Unlim: на 60 грн, до 460 грн, объем интернета в роуминге – с 13 до 15 ГБ.
- Red Unlim+: на 50 грн, до 520 грн, объем интернета в роуминге – с 15 до 17 ГБ.
- Red Unlim Max: на 50 грн, до 625 грн/месяц. Наполнение пакетов услуг – без изменений.
Среди тарифов предоплаты подорожают "старые" предложения Joice, SuperNet, Turbo и другие. Части из них добавят гигабайты и минуты:
- Joice: стоимость тарифа вырастет на 70 грн, до 330 грн за 4 недели; увеличится объем интернета – с 25 до 30 ГБ, из которых 11 действуют и в роуминге.
- Joice Start 2023: на 70 грн, до 330 грн; увеличится объем интернета – с 25 до 30 ГБ (11 ГБ действуют в роуминге).
- SuperNet Start+: на 70 грн, до 330 грн; объем интернета – с 25 до 30 ГБ (11 ГБ в роуминге); также вырастет количество предоставляемых минут – с 200 до 400.
- Joice Start: на 70 грн, до 340 грн; объем интернета – с 20 до 30 ГБ (11 ГБ в роуминге).
- Joice Start Special: на 70 грн, до 340 грн; увеличится объем интернета – с 20 до 30 ГБ (11 ГБ в роуминге).
- Turbo: на 70 грн,– до 340 грн: объем интернета в роуминге увеличится с 9 до 11 ГБ.
- Joice PRO: на 70 грн, до 400 грн; объем интернета – с 30 до 40 ГБ (13 ГБ в роуминге).
- Joice PRO 2023: на 70 грн, до 390 грн; объем интернета – с 35 до 40 ГБ (13 ГБ в роуминге).
- SuperNet Pro: на 60 грн, до 400 грн; объем интернета в роуминге вырастет с 11 до 13 ГБ, а количество предоставляемых минут – с 300 до 400.
- Joice MAX 2023: на 60 грн, до 450 грн; объем интернета в роуминге увеличат с 13 до 15 ГБ.
- Joice MAX: на 70 грн, до 520 грн объем интернета в роуминге – с 15 до 17 ГБ.
- SuperNet Unlim: на 50 грн, до 520 грн; объем интернета в роуминге – с 15 до 17 ГБ.
- Light+: на 45 грн, до 230 грн; объем интернета в роуминге – с 6 до 7 ГБ.
- SuperNet Turbo 4G: на 70 грн, до 320 грн; объем интернета в роуминге – с 8 до 10 ГБ.
- SuperNet Turbo 2019: на 70 грн, до 320 грн; объем интернета в роуминге – с 8 до 10 ГБ.
"Киевстар": возможные изменения с 1 марта
По информации профильного сообщества MZU, "Киевстар" с 1 марта повысит стоимость ряда архивных тарифов (закрытых для новых подключений):
- "Смачний";
- "Київстар Комфорт 2018";
- "LOVE UA Базовий";
- "LOVE UA Свобода/Свобода 2022";
- "Безлім Соцмережі";
- "Без меж lite";
- "ТВІЙ Улюблений".
Подорожание может составить 50-90 грн, при этом увеличится объем гигабайтов в роуминге в пределах Roam Like At Home. Абонентов должны дополнительно предупредить через SMS.
