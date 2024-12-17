Мобильную связь хотят жестко регулировать: в Украине приняли законопроект об "интернете для каждого"

В Украине планируют установить жесткие стандарты качества мобильного интернета. В частности, покрытие должно охватывать не только города, но и села, а также дороги между населенными пунктами. Кроме того, будет нормироваться минимальная скорость соединения.

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Соответствующий законопроект № 12094 в первом чтении поддержали 246 нардепов, сообщил представитель "Голоса" Ярослав Железняк. Авторами документа значится группа народных депутатов во главе со "слугой народа" Михаилом Крячко.

Однако законопроект, очевидно, поддерживает Министерство цифровой трансформации. "Быстрый интернет для каждого... Парламент в первом чтении принял законопроект № 12094. Очень важный для качества связи... Благодарен народным депутатам за поддержку этого важного законопроекта. Ожидаем принятия во втором чтении", – заявил глава ведомства Михаил Федоров.

По его словам, документ поможет запустить быстрый мобильный интернет вне зависимости от места, где находится абонент. "Мобильный интернет должен быть быстрым и в больших городах, и в деревнях, и на дорогах между городами... Будет определяться минимальная скорость, чтобы вы могли загрузить видео в мессенджере, когда находитесь в пути, или выйти на колл с коллегами. Операторы будут обязаны соблюдать эти стандарты", – объяснил Федоров.

Также он сообщил, что украинцы смогут проверять качество мобильного интернета с помощью специального теста на скорость, его можно будет провести на всех смартфонах. Результаты тестирования будут автоматически передаваться регулятору – Нацкомиссии, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК).

Кроме того, будут внесены изменения в положения о национальном роуминге. Он будет работать и по завершении военного положения в кризисных ситуациях. Напомним, нацроуминг позволяет украинцам бесплатно переключаться между отечественными операторами в случае отсутствия связи.

К слову, еще летом 2024 года операторов мобильной связи обязали обеспечить работоспособность сетей минимум на 10 часов при отключениях света. Однако сами операторы считают, что это требование выполнить нереально.

В частности, как заявили в Vodafone, в случае длительных отключений света мобильный оператор сможет обеспечивать связь в течение 10 часов только при условии ограничения интернета. Если же этого не делать, время работы базовых станций будет существенно снижено.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 декабря Кабинет министров принял решение, согласно которому украинцы смогут жаловаться на плохую связь с помощью приложения Дія. Можно будет сообщить о проблемах со звонками, отсутствии интернет-связи, неспособности отправлять или получать сообщения.

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