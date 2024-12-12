Интернет при блэкауте продержится несколько часов: сколько Vodafone сможет удерживать телефонную связь в случае масштабных отключений

В случае длительных отключений света мобильный оператор Vodafone сможет обеспечивать связь около 10 часов – однако только при условии ограничения потребления интернета. Если же этого не делать, время работы базовой станции будет существенно снижено.

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Об этом рассказали в самом операторе, передает Forbes. Впрочем, отметили там: снижать потребление интернета будут не сразу – только через 4-6 часов после начала отключения.

"Если отключения будут продолжаться до восьми часов, то мы сможем держать сеть 4-6. Дальше будем ограничивать потребление интернета. Звонки и СМС останутся. В таком случае базовая станция сможет работать 10 часов. ... Либо же мы продолжим пользоваться интернетом в обычном режиме и батареи на базовых станциях будут очень быстро разряжаться", – говорится в сообщении.

При этом в Vodafone утверждают: выполнить требования государства по обеспечению качественной связи во время блэкаутов "технически невозможно". Ведь это "проблема национального масштаба, а не отдельных операторов".

"Подготовка к блекаутам – вопрос не денег. Даже если ты купил 20 000 аккумуляторных батарей, их нужно доставить в Украину и физически установить. Украинские операторы еще до распоряжения НЦУ (обязывает мобильных операторов до 1 февраля 2025 года обеспечить стабильность связи во время блекаутов на 10 часов. – Ред.) выкупили все имеющиеся мощности на предприятиях в Китае заранее", – констатировали в Vodafone.

Почему операторы не могут обеспечить 10 часов связи

Ранее же в материале "Суспільного" отмечалось: проблем, которые не дают возможности мобильным операторам обеспечивать 10 часов связи, несколько. В частности:

Потребность в значительных инвестициях.

Потребность во времени для поиска такого большого количества энергооборудования – в т.ч. за границей. А также на его доставку и установку.

Невозможность установления генераторов на крышах домов – при том, что в городах большое количество станций расположено именно на них.

Необходимость увеличения количества персонала.

"Чтобы менять аккумуляторы, заправлять генераторы или просто следить за исправностью системы нужно, во-первых, увеличивать количество персонала. Во-вторых – часть работников подпадает под мобилизацию", – объяснили авторы материала.

Проблемы с зарядкой аккумуляторов.

"Если соотношение света и его отсутствия будет 4 на 4 часа, аккумуляторы не будут успевать заряжаться. Чтобы ускорить зарядку, на базовые станции нужно подавать большую мощность. Это делается через заявление в облэнерго. Время обработки таких заявок сократили до 21 дня, в Минцифре называют этот термин "предельным" и говорят, обычно заявки обрабатываются быстрее. Но операторы говорят, все равно случаются проблемы с документами, отказы и т.д.", – рассказали аналитики в начале осени.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, 1 ноября Кабмин принял постановление, согласно которому технические средства электронных коммуникаций и/или сооружения электронных коммуникационных сетей были отнесены (по определенным перечням) к критически важным объектам. Поэтому к ним не должны применяться графики почасовых отключений света до 1 июня 2025 года.

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