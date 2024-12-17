Украинцы отныне смогут жаловаться на плохую связь в Дії: Федоров рассказал, как это будет работать

Украинцы отныне смогут быстро сообщать о проблемах со связью, таких как отсутствие сигнала, невозможность позвонить по телефону или отправить сообщение, через мобильное приложение Дія. Новая возможность позволит оперативно выявлять сбои в сети, а регулятор связи сможет быстро реагировать на ситуацию.

Видео дня

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. "Сообщить о плохой связи можно будет в Дії – Правительство приняло постановление," – говорится в сообщении.

Как будет работать новая система сообщений

удобство через Дію:

Посредством приложения пользователи смогут оперативно сообщать об отсутствии связи или плохом качестве мобильной связи. В случае, если пользователь не имеет доступа в Интернет, сообщение будет сохранено в системе и отправлено регулятору связи, когда снова появится соединение.

о чем можно будет сообщить:

Можно будет сообщить о проблемах со звонками, отсутствии интернет-связи, неспособности отправлять или получать сообщения. Также можно будет рассказать о проблемах, возникающих в связи с отсутствием доступа к важным услугам, таким как экстренные вызовы или воздушные тревоги.

быстрая реакция:

После получения уведомления регулятор связи сможет оперативно отреагировать на ситуацию, способствуя восстановлению связи в наиболее пострадавших районах. Благодаря новой услуге, проблемы с мобильной связью можно будет быстрее локализовать и решить.

"Ваши сообщения в Дії помогут быстрее определять, где связь работает нестабильно, чтобы устранить эту проблему. Услугу запустим уже очень скоро, следите за обновлениями", - отметил Федоров.

Благодаря этой инициативе правительство преследует цель не только улучшения доступности коммуникационных услуг, но и создания прозрачной системы, которая позволит оперативно реагировать на возникающие на местах проблемы. Это также поможет органам власти своевременно выявлять системные проблемы и принять меры по их устранению.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в случае длительного отключения света мобильный оператор Vodafone сможет обеспечивать связь около 10 часов – однако только при ограничении потребления интернета. Если этого не делать, время работы базовой станции будет существенно снижено.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!