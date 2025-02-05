Мобильная связь без света: смогут ли операторы обеспечить обещанные 10 часов автономии

Операторы мобильной связи вложили миллиарды гривен в резервное питание, но обеспечить 10 часов автономной работы базовых станций пока невозможно. Регулятор и компания ведут переговоры, чтобы найти компромиссное решение.

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Об этом рассказал один из мобильных операторов в комментарии Forbes. Также это подтверждает чиновник в одном из ведомств, знакомый с данными компаний о выполнении требований Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ).

С 1 февраля 2025 года три крупнейших мобильных оператора Украины – " Киевстар", Vodafone и lifecell – должны были обеспечить бесперебойную работу своих сетей в течение 10 часов без электроснабжения. Такое требование выдвинул НЦУ в июле 2024 года.

Однако, несмотря на миллиардные инвестиции в энергонезависимость, ни один из операторов не смог полностью выполнить требование. С начала полномасштабного вторжения компании инвестировали значительные средства в резервное питание своих базовых станций:

"Киевстар" – более 2,3 млрд грн , установлено 197 000 аккумуляторов;

– более , установлено Vodafone Украина – 2 млрд грн , резервным питанием обеспечено 65% базовых станций;

– , резервным питанием обеспечено lifecell – 1,5 млрд грн, автономные источники питания имеют все базовые станции, но время их работы варьируется от 4 до 8 часов.

Тем не менее, обеспечить стабильную связь на 10 часов без электроэнергии пока невозможно. Топменеджеры мобильных компаний объясняют, что главной проблемой является продолжительность работы аккумуляторов и погрузка на сеть во время блекаутов. Основные причины:

ограниченный ресурс аккумуляторов – даже новые батареи могут работать 4-8 часов, но не 10;

дополнительная нагрузка – если у одного оператора станции выключаются, его абоненты автоматически переходят к другому, что уменьшает время автономной работы;

медленная зарядка батарей – после длительного отключения света требуется много времени для полного восстановления резервного питания.

Один из топ-менеджеров украинского оператора отмечает, что ко второму кварталу 2025 года большинство станций будут работать автономно до 6-8 часов, однако выполнить 10-часовую норму будет сложно. Операторы пытаются договориться с НЦУ по уменьшению требований ко времени автономной работы. Переговоры ведутся в рамках специальной рабочей группы, в которую входят:

три мобильных оператора;

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ);

Госспецсвязи;

Национальная комиссия по регулированию электронных коммуникаций (НКЭК);

Министерство цифровой трансформации (Минцифры).

Представители операторов отмечают, что не просят полной отмены требований, но считают, что 10 часов – это завышенный стандарт. Однако НЦУ не спешит изменять условия: регулятор уже проводил проверки в нескольких регионах и указал операторам недостатки.

Что дальше

операторы продолжают обновлять сети – новые батареи уже заказаны, их ждут в первой половине 2025 года;

– новые батареи уже заказаны, их ждут в первой половине 2025 года; возможное уменьшение требований – продолжаются переговоры об уменьшении минимального времени автономной работы;

– продолжаются переговоры об уменьшении минимального времени автономной работы; штрафы от регулятора – если компромисса не будет, НЦУ может начать штрафовать операторов за невыполнение требований.

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