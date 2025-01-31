В Дії запустили новую услугу: кому пригодится и как пользоваться

Услуга "Отсутствует связь" уже доступна для украинцев в приложении Дія. Чтобы ею воспользоваться, нужно просто открыть приложение, нажать на значок услуги и отправить заявку.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Благодаря новой функции пользователи могут сообщать о проблемах связи даже офлайн, а жалоба автоматически отправится, когда подключение к интернету возобновится.

Как воспользоваться новой функцией

откройте приложение и нажмите значок "Отсутствует связь" на главном экране;

и нажмите значок на главном экране; предоставьте одноразовый доступ к геолокации, чтобы система смогла определить ваше местонахождение;

к геолокации, чтобы система смогла определить ваше местонахождение; укажите, возникает ли проблема только при отключении света;

выбирайте своего мобильного оператора из списка;

отметьте, что не работает – звонки, мобильный интернет или обе услуги;

– звонки, мобильный интернет или обе услуги; определите, где именно наблюдается проблема – в помещении или на улице;

– в помещении или на улице; нажмите "Отправить" – и ваша жалоба автоматически передаст регулятору, когда появится интернет.

Что делать, если связи нет вообще

Если у вас нет подключения к интернету, вы все равно можете оставить заявку в Дії – она сохранится и отправится автоматически, когда появится связь. Чтобы иметь возможность сообщить об отсутствии связи даже в автономном режиме, рекомендуется заранее загрузить "Карту несокрушимости" в приложении.

Эта карта пригодится не только для сообщений о проблемах с интернетом, но и для поиска укрытий, банкоматов, аптек и мест с генераторами. Информация об отсутствии связи передается Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и информатизации.

Она будет анализировать проблемные участки и работать с мобильными операторами для улучшения покрытия и качества связи во всех регионах Украины. Благодаря этому нововведению украинцы могут оперативно сообщать о проблемах со связью, помогая сделать мобильный интернет и звонки более стабильными.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине запустили бета-тестирование получения через портал Дія статуса лица с инвалидностью в результате войны. Также начали тестировать предоставление через этот портал статуса члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины.

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