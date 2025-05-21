Мировые цены на нефть существенно изменились: что происходит на рынке

На мировых рынках подорожала нефть. По состоянию на 06:30 по Гринвичу, июльские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 68 центов, или 1,04% – до 66,06 доллара за баррель. А фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в июле выросли на 70 центов, или 1,1% – до 62,73 доллара за баррель. Причиной же удорожания ресурса стали сообщения подготовке Израилем удара по ядерным объектам Ирана.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: это вызвало опасения касаемо возможных нарушений поставок нефти в "ключевом производственном регионе Ближнего Востока".

"Подобная эскалация поставила бы под угрозу не только поставки из Ирана, но и из значительной части всего региона. ... Также существует обеспокоенность, что Иран может ответить, заблокировав движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив в Персидском заливе, через который Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак и Объединённые Арабские Эмираты экспортируют сырую нефть и топливо", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, подчеркивается, на рынке появились признаки увеличения предложения нефти. Дело в том, что:

Запасы сырого ресурса в США выросли.

Запасы бензина и дистиллятов сократились.

"По состоянию на окончание рабочей недели 16 мая, запасы нефти в США – крупнейшем потребителе ресурса в мире – увеличились на 2,5 миллиона баррелей. ... Также в мае выросла нефтедобыча в Казахстане – на 2%. При чем, несмотря на давление со стороны ОПЕК+ с требованием снизить ее объемы", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то де время, Евросоюз хочет снизить потолок цен на российскую нефть – с нынешних 60 до 50 долларов за баррель. С таким предложением ЕС намерен обратиться к странам-членам G7.

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