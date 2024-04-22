Нефтепереработка в России обвалилась почти до годового минимума: это результат атак дронов СБУ – Bloomberg

Нефтепереработка на российских заводах в апреле 2024 года упала практически до годового минимума. НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы) в РФ апреле выдавали лишь 5,23 млн продукции в сутки, что является почти самым низким уровнем с мая-2023. Ключевой причиной падения стали ремонты пострадавших от атак беспилотников СБУ заводов.

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники в отрасли, восстановление поврежденных НПЗ в России происходит медленно. "За прошедший месяц не было нанесено новых повреждений, что дало операторам время для проведения ремонтных работ. Однако темпы восстановления замедлились", – отмечает агентство.

По словам источников, суточные темпы переработки нефти на НПЗ, поврежденных в результате атак украинских беспилотников, с 1 по 17 апреля составляли в среднем 1,23 млн баррелей. Это примерно на 280 тыс. баррелей в день ниже, чем в среднем за период до атак, с 1 по 24 января.

В частности, Туапсинский завод "Роснефти", пострадавший еще в конце января, по-прежнему не работает. А другие поврежденные НПЗ "Роснефти" так и не вернулись к объемам переработки, которые имели до атак. Переработка на объекте Norsi ("Лукойл") в Нижнем Новгороде тоже остается ниже январского уровня.

В общей сложности СБУ совершила уже 14 успешных атак на российские НПЗ в разных регионах страны. Они на треть сократили экспорт российских нефтепродуктов.

На нефтепереработку повлияло также и наводнение. Из-за него остановился Орский нефтеперерабатывающий завод.

Еще два НПЗ – в Новошахтинске и Перми – снизили средний объем переработки в общей сложности на 45 тыс. баррелей в день. "Это может быть связано с техническим обслуживанием, которое российские операторы обычно проводят весной, ведь летом растет спрос на нефтепродукты", – отмечает агентство.

Напомним, ранее эксперт по энергетике Сергей Куюн подчеркнул, что атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы создают серьезные проблемы для России. Согласно данным, предоставленным одним из высокопоставленных чиновников НАТО, такие атаки привели к значительному снижению производства нефти и увеличению стоимости горючего для россиян.

В случае продолжения атак Россия может столкнуться с неизбежным кризисом в нефтеперерабатывающей отрасли. Это может привести к дальнейшему росту цен на горючее и обострению экономической ситуации в стране.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал руководителя Пентагона Ллойда Остина за его позицию касательно ударов по российских нефтеперерабатывающих заводах. Глава МИД указал на то, что Вашингтон выступает против подобных атак, но в то же время на этом этапе не помогает усилить ПВО Украины для защиты от российских обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия все же смогла отремонтировать некоторые из главных нефтеперерабатывающих заводов. Большинство из них пострадало от ударов украинских беспилотников.