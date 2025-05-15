Мировые цены на нефть резко изменились: что происходит на рынке

В четверг, 15 мая, мировые цены на нефть упали более чем на 1 доллар. На котировках "черного золота" сказались ожидания заключения ядерной сделки между США и Ираном (что означает снятие санкций с последнего), а также увеличение запасов сырой нефти в Соединенных Штатах.

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Як повідомляє Reuters, фьючерсы на нефть эталонной марки Brent упали на $1,49, или на 2,3% – до $64,60 за баррель. Тогда как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на $1,46, или на 2,3% – до $61,69.

"Новые продажи были вызваны ожиданиями того, что ядерное соглашение между США и Ираном ослабит недавно ужесточенные американские санкции в отношении Ирана, что может сказаться на мировом балансе спроса и предложения на нефть", – сказал экономист Nomura Securities Юки Такашима.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что королевство полностью поддерживает американо-иранские ядерные переговоры и надеется на их положительные результаты.

При этом Вашингтон два дня подряд вводил новые санкции против Тегерана. 13 мая под ограничения попали около 20 компаний, входящих в сеть, долгое время поставлявшая иранскую нефть в Китай. А 14 мая в черный список были включены предприятия, причастные к производству компонентов для баллистических ракет.

Кроме того, в Управлении энергетической информации США сообщили, что за неделю запасы сырой нефти в американских хранилищах увеличились на 3,5 млн баррелей – до 441,8 млн баррелей. Это опровергло все прогнозы аналитиков, которые предполагали, что запасы сократятся на 1,1 млн баррелей.

Аналитика IG Тони Сикамора утверждает, что это также оказывает давление на цены, как и фиксация прибыли после того, как котировки нефти подскочили до максимума своего ценового диапазона в $55-65 за баррель. "По моим прогнозам, в течение следующего месяца или около того мы продолжим наблюдать рыночный диапазон, однако, если не произойдет неожиданного геополитического шока, то когда диапазон выйдет из-под контроля, цена упадет до $50 за баррель", – говорит эксперт.

На цены на нефть может ударить и решения Организации стран-экспортеров нефти и связанных с ней производителей (ОПЕК+). Члены картеля договорились увеличить добычу, хотя в среду ОПЕК снизила свой прогноз касательно увеличения добычи нефти в США и других производителей за пределами ОПЕК+ в этом году.

Как уже сообщал OBOZ.UA, специалисты финансовой пришли к выводу, что президент США Дональд Трамп стремится поддерживать цены на нефть WTI на уровне $40-50 за баррель. Это означает, что в ближайшее время он может добиваться снижения котировок на 20-30%, что может создать большие проблемы России.

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