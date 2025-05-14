Трамп хочет обвалить цену нефти до критического для России уровня: сколько будет стоить

Президент США Дональд Трамп стремится поддерживать цены на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) на уровне $40-50 за баррель. Это означает, что в ближайшее время он может добиваться снижения котировок на 20-30%, что может нанести большие проблемы России.

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Как сообщает Bloomberg, к такому выводу пришли специалисты финансовой группы Goldman Sachs Group, проанализировав публикации главы Белого дома на эту тему в соцсетях. Они подсчитали, что на своих страницах Трамп посвятил этой теме около 900 постов.

"Предполагается, что он предпочитает для WTI около 40-50 долларов за баррель – именно такое ценовое дно он склонен публиковать в постах", – говорится в анализе.

Эксперты пришли к выводу, что Трамп меняет свою точку зрения, в зависимости от курса нефти. Когда цена барреля WTI превышает $50, он либо призывает ее снижать, либо одобрительно высказывается в случае ее падения. Но вот когда котировки падали ниже 30 $/баррель, то глава Белого дома призывал повысить цены – как правило, объясняя это поддержкой добычи "черного золота" в США.

Актуальный курс WTI – чуть выше $63 за баррель. С начала года этот сорт нефти уже потерял 12% стоимости, что объясняется как последствиями торговых войн США, а также решением картеля ОПЕК+ ослабить ограничения на добычу более быстрыми темпами, чем ожидалось.

Но после того, как США и Китай сократили некоторые пошлины на 90 дней, цены немного восстановились и отскочили от четырехлетнего минимума, зафиксированного в начале мая.

"Предполагаемое предпочтение президентом относительно низких цен на нефть в целом подтверждает нашу точку зрения о том, что эти могут снизиться в 2025–2026 годах", – отмечают аналитики. В то же время, они отметили, что деэскалация торговой напряженности в американо-китайских отношениях поможет поддержать цены на нефть.

Как уже ранее сообщал OBOZ.UA, низкие цены на нефть неизбежно скажутся на экономике России, так как нынешний бюджет страны-агрессора формировался, исходя из цены на нефть Urals в $60 за баррель. Но теперь это не соответствует экономическим реалиям – в правительстве РФ прогнозируют снижение цены сибирской нефти до $56 в 2025 году и до $61 в 2026 году.

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