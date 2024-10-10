Мировой гигант Unilever окончательно вышел из рынка РФ: кто выкупил активы компании

Британский гигант Unilever окончательно вышел из российского рынка, продав свои активы компании Arnest. Этот шаг обозначил завершение присутствия корпорации в стране-агрессорке после тридцати лет работы.

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Об этом говорится в официальном заявлении компании. Компания объявила о продаже своей российской дочерней компании Unilever Russia местному производителю парфюмерии, косметики и бытовой химии – группе Arnest.

Это соглашение включает в себя не только активы Unilever в России, но и бизнес компании в Беларуси. Unilever работал на российском рынке с 1991 года, снабжая потребителей как международными, так и местными брендами, такими как "Чистая линия" и "Бархатные ручки". Однако политическая ситуация, вызванная вторжением России в Украину в 2022 году, заставила компанию принять решение о продаже своего бизнеса в стране, несмотря на то, что ее российское подразделение приносило значительную прибыль и обеспечивало 1,4% общего оборота корпорации.

Уход Unilever с российского рынка не был спонтанным. После полномасштабного вторжения России в Украину компания объявила о прекращении экспорта продукции из России и замораживании инвестиций в местный бизнес. Однако она продолжала работать на российском рынке, что вызвало критику со стороны международного сообщества и власти. В июле 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) включило Unilever в список международных спонсоров войны, что стало еще одним стимулом для компании прекратить свою деятельность в России.

Unilever также подвергалась давлению со стороны потребителей и партнеров в разных странах, где росли призывы к бойкоту продукции компании из-за ее продолжения работы в России. После двухлетних проволочек компания получила все необходимые разрешения на продажу своих активов и официально объявила о завершении соглашения в октябре 2024 года.

Кто купил активы Unilever

Покупателем бизнеса Unilever стала российская компания Arnest, специализирующаяся на производстве бытовой химии и средств борьбы с насекомыми. Arnest уже известен тем, что в 2022 году приобрел бизнес Heineken в России по символической цене в 1 евро. Теперь компания владеет производственными мощностями и брендами Unilever, что дает ей возможность продолжать производство продукции под новыми названиями в рамках так называемого "импортозамещения".

Arnest будет контролировать четыре крупных завода Unilever в России. Популярные бренды, такие как Dove, Domestos, Rexona, Axe, теперь будут продаваться под новыми местными названиями, что, вероятно, вызывает скептицизм по поводу качества товаров среди российских потребителей. Arnest будет пытаться убедить покупателей в том, что новые продукты являются адекватной заменой известным международным брендам, однако остается вопрос, сможет ли компания поддерживать то же качество продукции, к которой привыкли потребители.

Финансовые потери для Unilever

Выход с российского рынка стал финансово болезненным для Unilever. Российское подразделение приносило корпорации около 900 миллионов евро ежегодного дохода. Однако из-за задержек с продажей и трудностей, связанных с политической ситуацией, фактическая цена сделки составила лишь 350 миллионов евро, что более чем вдвое меньше начальной оценки активов.

Эксперты отмечают, что международные компании, быстро покинувшие российский рынок после начала войны, понесли меньшие финансовые потери, чем те, кто медлил с решением. Для Unilever этот выход стал уроком, поскольку значительная часть стоимости активов была утрачена из-за промедления с продажей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, некоторые западные компании, такие как Avon, Air Liquide и Reckitt, несмотря на первоначальные планы, решили остаться на российском рынке из-за сложностей с продажей бизнеса и стратегических соображений. В России осталось более 2100 транснациональных корпораций, в то время как примерно 1600 международных компаний ушли с рынка или свернули свою деятельность.

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