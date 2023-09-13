Мир оказался в "начале конца" эры ископаемого топлива: в МЭА рассказали, что изменится

Мир сейчас находится на "начале конца" эры ископаемого топлива. Спрос на нефть, природный газ и уголь достигнет пика к 2030 году.

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Об этом говорится в материале FT. Новые прогнозы Международного энергетического агентства предполагают, что потребление трех основных видов ископаемого топлива станет снижаться уже в этом десятилетии благодаря быстрому росту возобновляемой энергетики и распространению электромобилей.

"Мы являемся свидетелями начала конца эры ископаемого топлива, и должны подготовиться к следующей эре. Это свидетельствует о том, что климатическая политика работает", – сказал глава МЭА Фатих Бироль о прогнозах, которые будут опубликованы в следующем месяце в издании организации "Перспективы мировой энергетики" .

Бироль приветствовал "исторический поворотный момент", но призвал политиков делать больше для ускорения энергетического перехода и сокращения выбросов, невзирая на политические препятствия на пути к декарбонизации.

Правительства во всем мире увеличили инвестиции в возобновляемые источники энергии в ответ на изменение климата и энергетический кризис, вызванный российским вторжением в Украину, но многие столкнулись с негативной реакцией на эти расходы во время кризиса стоимости жизни.

Он также добавил, что политики должны быть "ловкими", чтобы адаптироваться к энергетическому переходу, утверждая, что его можно ускорить с помощью "более сильной климатической политики", несмотря на беспокойство в западных столицах по отношению населения к быстрым изменениям.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия в 2023 году увеличила импорт российской нефти в 12 раз. При этом она это сделала не напрямую, а через Индию.

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